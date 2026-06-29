Pastelería denuncia ola de robos: sujetos ingresan al local y sustraen tortas y dulces

29 jun. 2026 - 21:22 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, la pastelería Afrodisiacos denunció a través de sus redes sociales una serie de robos que han afectado a su sucursal ubicada en Quilicura.

En el registro compartido por el local se observa a un grupo de sujetos ingresando al establecimiento y, con total tranquilidad, entrando detrás de los mostradores para sustraer productos desde los refrigeradores, entre ellos tortas y pasteles.

Desde la pastelería aseguran que se trataría de los mismos individuos que ya habrían ingresado en al menos seis oportunidades, llevándose distintos productos del local.

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Tras la publicación del video, la denuncia recibió diversos comentarios de personas que aseguraron reconocer a los involucrados y señalaron que se trataría de una banda de “mecheros” que operaría en el sector, vinculándolos también con otros robos en supermercados.

Los encargados de la pastelería realizaron la denuncia ante Carabineros y esperan que se pueda identificar y ubicar a los responsables, con el objetivo de evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.