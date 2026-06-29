Representará a Chile: con solo 10 años Esteban Quiroz competirá en el Mundial de Pokémon TCG

29 jun. 2026 - 21:48 hrs.

¿Qué pasó?

La historia de Esteban Quiroz Riquelme, conocido como “Junior”, comenzó como un juego, pero hoy lo tiene preparándose para uno de los desafíos más importantes de su vida: con solo 10 años será parte del Campeonato Mundial de Pokémon TCG 2026, donde representará a Chile.

El torneo se desarrollará entre el 28 y el 30 de agosto en San Francisco, Estados Unidos, y reunirá a los mejores exponentes del juego de cartas a nivel internacional.

El pequeño jugador, oriundo de Viña del Mar, llega a esta instancia luego de una destacada temporada que lo posicionó como Top 1 de Chile en Play Points y Top 1 de Latinoamérica, resultados que consiguió tras competir en distintos torneos realizados en Brasil y Perú.

Al recordar el momento en que supo que había clasificado, Esteban contó a 24horas.cl la emoción que sintió:

"Sentí mucha emoción y me sentí feliz. Porque todo lo que había hecho durante el año había dado frutos".

Con una meta clara

Ahora, el objetivo del joven competidor es ambicioso: “ganar el mundial”. Pero más allá del resultado, asegura que representar al país ya es un motivo de orgullo.

“Me siento feliz por representar a Chile”, Esteban “Junior” Quiroz.

El camino hasta el Mundial también ha tenido dificultades. Sus padres explican que los costos de viajar al extranjero para competir han sido uno de los principales desafíos, ya que no pudieron asistir a todos los torneos y eso incluso tuvo impacto en su ranking.

"Con los poquitos torneos internacionales que logró jugar, hizo los puntos para poder clasificar" comentó su familia.

Además optaron por no aceptar patrocinadores, con la intención de que esta experiencia siga siendo una actividad que disfrute y no una obligación.

Con la mirada puesta en agosto, la familia asegura que llegar al Mundial ya representa un triunfo.

"Su mayor logro ya fue clasificar en su primer año de competencia", aseguran.

Ahora, Esteban “Junior” Quiroz se prepara para enfrentar el desafío más grande de su corta carrera y llevar el nombre de Chile al Mundial de Pokémon TCG.