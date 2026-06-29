PDI frustra traslado de ketamina a Santiago y detiene a pasajero en Chacalluta

29 jun. 2026 - 20:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un control realizado por la Policía de Investigaciones en el Aeropuerto de Chacalluta permitió detener a un ciudadano peruano que intentaba viajar a Santiago transportando más de tres kilos de ketamina ocultos bajo su vestimenta.

El procedimiento fue desarrollado por personal de la Avanzada Antinarcóticos Chacalluta, que detectó una conducta sospechosa mientras el pasajero se preparaba para abordar un vuelo con destino a la capital.

Tras la fiscalización, los detectives encontraron tres paquetes adheridos al cuerpo del imputado. Las pruebas realizadas a la sustancia confirmaron que correspondía a ketamina.

"En el marco de la fiscalización de personal de la Avanzada Antinarcóticos Chacalluta, se detectó que el imputado intentaba trasladar droga en tres paquetes contenedores que mantenía ocultos bajo su vestimenta, los cuales transportaban una sustancia que arrojó positivo para ketamina", informó el subprefecto Marco Vergara, jefe de dicha unidad especializada de la PDI.

De acuerdo con la policía civil, la incautación alcanzó los 3,1 kilos de ketamina en polvo, cantidad equivalente a más de 9 mil dosis, cuyo avalúo supera los 140 millones de pesos.

Una vez finalizado el procedimiento, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía, donde enfrentará el respectivo control de detención y la audiencia de formalización, conforme a las instrucciones impartidas por el Ministerio Público.