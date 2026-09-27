¿Bototos de Las Chicas Superpoderosas? Reconocida marca lanza colaboración con icónica serie animada

27 sept. 2026 - 10:50 hrs.

Las colaboraciones entre moda y cultura pop siguen llevando personajes conocidos a prendas y accesorios de uso cotidiano. Estas propuestas buscan conectar la nostalgia de distintas generaciones con diseños contemporáneos y coleccionables.

En esa línea, una nueva colección toma como inspiración a una de las series animadas más reconocidas de los años 90, incorporando referencias a sus protagonistas y villanos en distintos modelos.

Estrenada en 1998, Las Chicas Superpoderosas sigue las aventuras de Bombón, Burbuja y Bellota, tres hermanas que utilizan sus superpoderes para proteger Saltadilla mientras enfrentan situaciones de su vida cotidiana.

La colección de Dr. Martens toma elementos de la serie y los lleva a distintos diseños, comenzando por el Buzz 5i, modelo inspirado en el trío de protagonistas. El calzado combina cuero Virginia con una suela rosada y costuras triples en verde, azul y rosado.

El diseño suma parches de burbujas, charms para los cordones y accesorios colgantes con estrellas, flores, corazones y el logo de la serie. La plantilla interior también incorpora una gráfica relacionada con su estética.

Otro modelo es el Buzz Strap, inspirado en Mojo Jojo. De color negro, combina cuero, gamuza y diferentes texturas, junto con detalles verdes y parches de gel.

El diseño incorpora además una lengüeta personalizada, un charm con forma de pistola de rayos y una plantilla estampada, manteniendo la característica suela Buzz.

Para quienes prefieren una propuesta más llamativa, el Buzz Hi toma elementos de HIM y utiliza cuero charol rojo de alto brillo. Su tirador de cierre tiene forma de garra y suma detalles verdes y accesorios coleccionables.

La propuesta también se extiende a los accesorios. El Mini Top Handle Bag utiliza el rojo como color principal y cuenta con detalles de corazones, un cierre con forma de garra y charms intercambiables.

A esto se suma la Heart Backpack, confeccionada en cuero Kiev y decorada con gráficos de corazones, además de una imagen del trío protagonista en la parte posterior.

La colección se completa con los Heart Short Socks, que incorporan gráficos de corazones y detalles del logo sobre una mezcla de algodón orgánico.

La colaboración Dr. Martens x Las Chicas Superpoderosas estará disponible desde el 26 de septiembre de 2026 en Parque Arauco, Cenco Costanera, Galería Drugstore y el sitio web de la marca.

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