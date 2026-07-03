Fans de BTS protestan afuera de la Moneda tras rechazo al uso del Estadio Nacional para sus conciertos

03 jul. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una masiva manifestación protagonizaron este viernes cientos de seguidoras de la banda surcoreana BTS, conocidas como "ARMY", frente al Palacio de La Moneda en Santiago. Los fanáticos se concentraron en plena Alameda portando pancartas y globos de color lila, símbolo oficial del grupo de seguidoras, bajo la consigna "BTS al Nacional". El objetivo de las marchas es presionar al Ejecutivo para revertir la negativa de facilitar el Estadio Nacional.

La movilización de la capital no fue un hecho aislado, ya que activas convocatorias similares se replicaron de forma coordinada en las calles de Viña del Mar, Concepción y La Serena. En todas estas ciudades, las agrupaciones locales del fandom hicieron sentir de norte a sur su descontento con la determinación estatal que frena el esperado regreso de la agrupación de K-pop.

Incertidumbre por las fechas de octubre

La molestia de las seguidoras apunta a la resolución del Instituto Nacional de Deportes (IND), organismo que no autorizó el uso del recinto para las tres presentaciones fijadas para el 14, 16 y 17 de octubre de 2026.

La determinación sembró incertidumbre sobre la parada del grupo coreano en Chile, debido a que la productora DG Medios aún no emite un pronunciamiento oficial sobre una posible reubicación o la devolución del dinero de los tickets.

La postura del Gobierno: "La autorización nunca existió"

Ante las críticas dirigidas al Ejecutivo, la ministra del Deporte, Natalia Duco, aclaró que la evaluación técnica se extendió por diez meses y enfatizó que el uso del coliseo central nunca estuvo ratificado por vía administrativa.

"Quiero aclarar un punto muy importante. Aquí no se canceló ni se revocó una autorización, porque esa autorización nunca existió. La venta de entradas fue una decisión comercial adoptada por la productora mientras la evaluación seguía en curso", precisó la secretaria de Estado.

Los argumentos técnicos detrás del portazo



Según los informes del IND, el rechazo se fundamenta en el riesgo para la cancha. El show contempla un escenario de formato 360° en el centro del campo, implicando una carga de 600 toneladas sobre el césped híbrido y el sistema de drenaje.

Además, se consideró insuficiente el plazo de 5 a 7 días propuesto para recuperar la superficie, cuyo daño afectaría compromisos previamente agendados de la Selección Chilena de fútbol, el torneo local y la Teletón 2026.

Alternativas de recinto y resguardo al consumidor

Pese al portazo al coliseo central, el Ejecutivo planteó alternativas a DG Medios para evitar la cancelación. Las opciones contemplan el uso de una estructura tipo mecano para proteger la cancha, o bien, trasladar los shows a la explanada del Parque Estadio Nacional o al Parque Cerrillos.