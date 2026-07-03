Ministro Arrau encabezó amplio operativo migratorio en el sector de Toro Mazote de Estación Central

03 jul. 2026 - 22:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un masivo procedimiento de fiscalización y control migratorio se desplegó la noche de este viernes en el sector de Toro Mazote con Alameda, en la comuna de Estación Central. El operativo, liderado por el Ministerio de Seguridad Pública y la Policía de Investigaciones (PDI), apuntó a intervenir una de las zonas comerciales y residenciales más complejas de la capital.

La presencia policial provocó que decenas de personas dedicadas al comercio ambulante ilegal huyeran del lugar al percatarse de la llegada de los carros. Pese a esto, las autoridades confirmaron que las fiscalizaciones se extendieron por varias horas en puntos estratégicos del eje Alameda.

La señal del Gobierno en las calles

El operativo contó con la participación directa del Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien enfatizó que este tipo de intervenciones territoriales se mantendrán de forma estricta y coordinada en diferentes puntos de la Región Metropolitana y el país.

"Estamos acá apoyando a la Policía de Investigaciones, dando la señal de que en todos los ámbitos del cumplimiento legal estamos haciendo el trabajo con buenos indicadores en términos de delito, de percepción y también de temas migratorios", manifestó la autoridad.

Foco en extranjeros irregulares y prófugos

Por su parte, Jorge Abate, Jefe Regional (S) de la Región Metropolitana, detalló el alcance estratégico de este copamiento, el cual busca cruzar la fiscalización administrativa con el trabajo de inteligencia policial para combatir las bandas delictuales que operan en la zona.

"Se está haciendo un trabajo de fiscalización y control de migrantes, también recopilación de información de algunos hechos ilícitos que han ocurrido en este sector para la investigación criminal. Es un trabajo principalmente estratégico, apuntado a la fiscalización de extranjeros y prófugos de la justicia", explicó el jefe regional.

Devolver la seguridad a los vecinos

Este procedimiento corresponde al tercer copamiento que se realiza en el mismo cuadrante de Estación Central. Según explicaron las policías, quienes resulten sorprendidos con órdenes de detención pendientes serán arrestados de inmediato para ser puestos a disposición de la justicia.

Desde el Ejecutivo recalcaron que el objetivo de mantener la presencia policial nocturna es recuperar los espacios públicos afectados por incivilidades. Con esto, se busca dar una señal disuasiva y otorgar mayor seguridad a los trabajadores que transitan por el sector en horarios punta.