Intensa persecución policial por robo de vehículo en San Fernando terminó con tres detenidos en Puente Alto

23 jul. 2026 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una persecución cinematográfica permitió la detención de tres personas en Puente Alto, tras ser sindicadas como responsables del robo de una camioneta en la comuna de San Fernando, en la región de O'Higgins.

Delincuentes robaron vehículo en San Fernando

El robo del vehículo ocurrió cerca de las 22:00 horas del miércoles y el procedimiento comenzó pasada la medianoche de este jueves.

"Carabineros recibió la alerta a través del nivel de emergencia 133 por el robo de un vehículo desde el exterior de un domicilio en San Fernando", explicó la teniente Daniela González Palma, de la Prefectura Colchagua.

Tras la denuncia, personal policial coordinó el procedimiento con otras unidades, "desplegando medios logísticos institucionales con apoyo de vehículos policiales y un helicóptero para mantener el seguimiento controlado".

GPS fue clave en la captura de la banda

Gracias al sistema de posicionamiento GPS de la camioneta, el operativo finalizó en el sector Bajos de Mena, en la intersección de las calles Teresa de Calcuta y Weber, donde se logró recuperar el vehículo y capturar a los ocupantes.

Entre los detenidos figura un hombre chileno de 26 años con antecedentes policiales. También fue arrestada una mujer chilena de 18 años, con antecedentes, quien portaba un arma blanca.

El tercer detenido corresponde a un hombre chileno de 18 años, también con antecedentes policiales, quien mantenía un arma de fuego a fogueo adaptada para el disparo.

Uno de ellos fue arrestado por robo de vehículo motorizado y los otros dos por oponerse a la acción de Carabineros. Los tres fueron arrestados por personal de la 20ª Comisaría de Puente Alto y posteriormente fueron trasladados hasta la 1ª Comisaría de San Fernando.