Sospechoso de homicidio y femicidio frustrado andaba libre por la calle: Detienen en Recoleta a hombre con tres órdenes vigentes

23 jul. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 50 años fue detenido por Carabineros la tarde del miércoles en Recoleta, Región Metropolitana, luego que se comprobara que mantenía una orden vigente por homicidio y otros delitos.

Su captura se concretó durante un patrullaje preventivo. En la instancia, se conoció que también estaba siendo investigado por femicidio frustrado, tras atacar a una mujer e incendiar su vivienda.

Hombre fue detenido durante patrullaje preventivo

Según Carabineros, el procedimiento se realizó a eso de las 17:30 horas, mientras personal policial realizaba un control de identidad preventivo en el marco del Plan Calle Sin Violencia.

La capitán Carolina Rosales Gaete explicó que, en la intersección de las calles Hubert Benítez con Las Vertientes, los uniformados "divisaron a un sujeto, quien al ver la presencia policial huye del lugar".

Posteriormente, los funcionarios, "al tratar de realizar un control de identidad preventivo, (el hombre) nuevamente se da la fuga de infantería, logrando su detención unas calles más allá", agregó.

Mantenía tres órdenes vigentes

Tras ser llevado hasta la unidad policial y verificar su identidad, se verificó que el individuo mantenía tres órdenes vigentes "por los delitos de homicidio, femicidio no íntimo y desacato", señaló la capitán.

Pero eso no era todo, el hombre también arrojó una alerta: "Anteriormente, en el mes de marzo, el detenido había realizado un femicidio frustrado contra su expareja en la comuna de Recoleta".

Según detalló la autoridad, el sospechoso lanzó bombas Molotov en contra del domicilio de la mujer, quien resultó con graves quemaduras. Además, la casa quedó con destrucción total.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, que instruyó que sea puesto a disposición del tribunal para su respectivo control de detención.