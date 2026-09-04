Biministro Alvarado responde a los dichos de Javier Milei en Chile: "El Gobierno no será comentarista de sus expresiones"

04 sept. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, abordó públicamente las recientes declaraciones emitidas por el presidente de Argentina, Javier Milei, durante su intervención en el Foro Madrid desarrollado en el país.

Respecto a las palabras del mandatario trasandino, Alvarado fue enfático al señalar que el “Gobierno no se transformará en comentarista de sus expresiones”, agregando además que “no vamos a transformar los dichos del presidente Milei en un foro especial, en un factor de controversia política interna".

La soberanía del Estrecho de Magallanes

El secretario de Estado también se refirió a la polémica generada por el Decreto 457 de Argentina, fijando una postura clara respecto a la delimitación territorial entre ambas naciones.

“El Gobierno lo ha dicho fuerte y claro: el Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno. Eso está establecido en el Tratado de Límites de 1881 y en el Tratado de Paz y Amistad de 1984", sostuvo el ministro.

En esa misma línea, recalcó que "el Estrecho de Magallanes es chileno, Argentina no tiene soberanía sobre el mismo y tampoco la tendrá. Es un punto debidamente zanjado".

Consultado sobre los plazos que maneja el país vecino para concretar eventuales modificaciones administrativas, el biministro afirmó que "ellos verán el momento en que lo hacen, pero aquí lo que interesa y lo que manda es lo que está pactado en los tratados".

Medidas de seguridad por el 11 de septiembre

Por otro lado, durante la vocería oficial, Alvarado se refirió a las convocatorias fijadas para este fin de semana en el marco de la conmemoración del 11 de septiembre. Al respecto, aseguró que el Ejecutivo adoptará todas las medidas preventivas necesarias para garantizar el orden público y proteger la normalidad en la vida cotidiana de las personas.

Finalmente, respecto a la conmemoración del plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, la autoridad valoró el significado de esa jornada para el país.

"Es una fecha en que el país se pronunció respecto a reformas constitucionales, primó el sentido común y fue derrotada la aspiración de refundar nuestro país. Quienes votaron Rechazo tienen el legítimo derecho de recordar y celebrar este día", concluyó la autoridad.