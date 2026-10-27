Aguinaldo de Navidad: ¿Cuándo se paga?

27 oct. 2026 - 07:00 hrs.

En diciembre, los pensionados que cumplan los requisitos recibirán un pago adicional junto con su pensión habitual. Se trata del aguinaldo de Navidad 2026, que contempla un monto base de $29.055 y un aporte extra por cada carga familiar acreditada.

El beneficio se paga automáticamente, sin necesidad de postular. Para recibirlo, la persona debe estar pensionada al 30 de noviembre de 2026 y cumplir las condiciones establecidas.

¿Cuándo se paga el aguinaldo de Navidad?

El aguinaldo se entrega junto con la pensión de diciembre. Por eso, la fecha en que se recibe depende del calendario habitual de pago de cada pensionado.

Quienes cobran presencialmente pueden recibirlo en su lugar de pago habitual, mientras que quienes tienen depósito bancario lo obtendrán mediante la misma modalidad en que reciben su pensión.

¿Cuánto dinero recibirán los pensionados?

El monto base del aguinaldo de Navidad 2026 es de $29.055. A esa cifra se suman $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre.

El beneficio no está sujeto a descuentos y no es tributable ni imponible para efectos de cotizaciones previsionales o de salud.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio?

Pueden acceder las personas pensionadas al 30 de noviembre de 2026 que pertenezcan a alguno de los grupos contemplados en la normativa. Entre ellas están:

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o el Subsidio de Discapacidad.

Pensionados de antiguas cajas de previsión y del ex Servicio de Seguro Social.

Personas que reciben pensiones por accidentes del trabajo.

Beneficiarios de pensiones de reparación, como las establecidas por las leyes Rettig y Valech.

Pensionados de AFP o compañías de seguros que reciban PGU, Aporte Previsional Solidario o garantía estatal, según corresponda.

Pensionados de Dipreca o Capredena.

Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.

Cada persona tiene derecho a un solo aguinaldo, aunque reciba más de una pensión, subsidio o indemnización.

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