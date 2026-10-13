Este es su precio: Apple lanza HomeView, su nueva pantalla inteligente para el hogar

13 oct. 2026 - 19:48 hrs.

Apple presentó este martes 13 de octubre su nuevo HomeView, un dispositivo diseñado para reunir entretenimiento, comunicación y control del hogar inteligente en una sola pantalla.

El equipo incorpora inteligencia artificial mediante Siri AI y permite realizar videollamadas, reproducir música y administrar accesorios conectados, entre otras funciones.

El dispositivo cuenta con una pantalla Liquid Retina de 7 pulgadas, una base de parlantes y una bisagra de acero inoxidable que permite ajustar su inclinación. Estará disponible en cuatro colores: plateado, blanco estrella, rosa y gris espacial. Además, Apple ofrecerá una versión diseñada para instalarse en la pared, pensada para espacios como entradas y pasillos.

¿Para qué sirve el nuevo Apple HomeView?

Una de sus principales funciones es permitir el control de dispositivos del hogar mediante comandos de voz o la pantalla táctil. Los usuarios podrán consultar cámaras de seguridad, regular la temperatura, encender o apagar luces, cerrar persianas y controlar cerraduras compatibles. También será posible visualizar hasta nueve transmisiones de cámaras simultáneamente.

El HomeView incorpora Siri AI, impulsada por Apple Intelligence, para responder preguntas y ayudar con tareas cotidianas. Al vincularlo con un iPhone o iPad compatible, el asistente puede consultar información personal de aplicaciones como Mensajes y Calendario, además de ofrecer respuestas adaptadas a cada usuario. El dispositivo reconoce hasta seis personas y personaliza la experiencia de cada una, manteniendo separado su contenido personal.

En el apartado de entretenimiento, permite escuchar música y pódcast, consultar contenidos compatibles y realizar llamadas mediante FaceTime. Su sistema de audio incluye dos controladores de rango completo en la pantalla y un subwoofer integrado en la base. También ofrece funciones como marco digital para fotografías, temporizadores y seguimiento de recetas mientras se cocina.

¿Cuánto cuesta y cuándo estará disponible?

Según informó Apple, el HomeView tendrá un precio de US$299 (más de 292 mil pesos chilenos) en Estados Unidos, tanto para el modelo de sobremesa como para la versión de montaje en pared. Las preventas comenzaron este 13 de octubre en Estados Unidos y otros mercados seleccionados, mientras que la disponibilidad está prevista para el viernes 13 de noviembre.

Por ahora, Apple no ha anunciado un precio ni una fecha de lanzamiento para Chile. La compañía también indicó que Siri AI estará disponible inicialmente en inglés en determinados países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, India, Nueva Zelanda, Singapur y Sudáfrica. Por lo tanto, la disponibilidad de esta función en español y en el mercado chileno no está confirmada en el anuncio oficial.

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