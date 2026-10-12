Cierre de la Teletón 2026 en el Estadio Nacional: Destaca presencia de Tito El Bambino, Bacilos y Leo Rey

12 oct. 2026 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

La Teletón 2026 comienza a afinar los últimos detalles para las 27 horas de transmisión televisiva de este 6 y 7 de noviembre.

Según informó la organización a Meganoticias.cl, serán "seis bloques temáticos, una Digitón que ampliará el alcance de la campaña en el mundo digital, un Pulso Regional que seguirá el desarrollo de la cruzada solidaria en todo Chile y un gran cierre en el Estadio Nacional marcarán una nueva edición del programa que busca convocar y unir al país por la rehabilitación e inclusión".

Artistas en el Teatro Teletón y el Estadio Nacional

Entre los artistas confirmados para esta edición se encuentran el reconocido trío mexicano Pandora; Sinaka, uno de los nombres más destacados de la música urbana nacional; y el cantante argentino Luciano Pereyra, quienes se presentarán durante la transmisión desde el Teatro Teletón.

A ellos se suman los primeros nombres anunciados para el espectáculo de cierre en el Estadio Nacional, encabezados por el puertorriqueño Tito El Bambino, intérprete de éxitos como “Mi Cama Huele a Ti”; la banda de pop latino Bacilos; los representantes de la cumbia chilena Santaferia y Leo Rey; y de la música ranchera Alanys Lagos, estos últimos tres quienes —además— serán parte de fechas de la Gira Teletón.

Además, Sinaka y Princesa Alba interpretarán el himno de Teletón 2026 junto a la Orquesta Juvenil e Infantil de Chile (FOJI). La canción, que lleva por nombre “Súmate a lo que nos une”, tendrá arreglos sinfónicos que se encuentran ya trabajando de cara al cierre del programa televisivo.

Transmisión de la campaña solidaria

La Teletón 2026 comenzará el viernes 6 de noviembre, a las 22:00 horas, con una obertura que hará una mirada a un Chile del futuro, para luego dar paso al tradicional mensaje de Don Francisco.

Este bloque también contará con enlaces a distintas regiones y los primeros aportes de empresas y comunidades locales que se suman a la campaña.

Durante la jornada del sábado, la Teletón tendrá espacios y segmentos de humor, más espectáculos musicales, competencias entre famosos, contactos con regiones y actividades populares para convocar a las familias de Chile en apoyo a la cruzada solidaria que este año cumple 48 años de historia.

Así, con una programación que reunirá a artistas nacionales e internacionales, Teletón se prepara para vivir una nueva edición de sus 27 horas de amor, que pronto anunciará nuevos artistas y el contenido de todos sus bloques.

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