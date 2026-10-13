"Súmate a la causa": Arranca la Gira Teletón 2026 rumbo al norte del país de cara a las 27 horas de amor

13 oct. 2026 - 09:25 hrs.

¿Qué pasó?

A menos de un mes para una nueva edición de las 27 horas de amor, programadas para el 6 y 7 de noviembre, la mañana de este martes comenzó oficialmente la Gira Teletón 2026 desde el Aeropuerto de Santiago rumbo al norte de Chile.

La delegación, integrada por artistas, ejecutivos y rostros de la campaña, tiene como primer destino la ciudad de Arica, lo que marca el inicio del recorrido promocional que busca motivar a las regiones a colaborar con la iniciativa solidaria.

Iaán Calderón y el llamado a sumarse en regiones

El inicio del viaje estuvo encabezado por el niño embajador de la versión 2026, Iaán Calderón, quien se mostró entusiasmado por el inicio del recorrido por el país: "Me espero una gira hermosa, increíble, que todo salga superbién y me estoy preparando muy bien".

Asimismo, el embajador invitó a todas las familias a sumarse a los shows en vivo que se realizarán en las distintas localidades:

"Decirles que apoyen a la Teletón porque es un movimiento solidario, ayuda a mucha gente, familias, niños, niñas, adolescentes y de todo. Recordarles que la Teletón es el 6 y 7 de noviembre y también vayan a la gira a las ciudades a las que va".

Las novedades en el recorrido por la zona norte

Por su parte, la directora general de Fundación Teletón, María José Zaldívar, detalló la hoja de ruta y destacó que esta vez el evento llegará a comunas que no estaban en el recorrido tradicional:

"Hoy día partimos la gira por la zona norte y estamos supercontentos de partir por Arica. Mañana vamos a estar en Iquique, pero también la novedad es que vamos a llegar a ciudades a las que no estábamos yendo tradicionalmente".

Zaldívar detalló el recorrido que hará la comitiva en los próximos días:

"Vamos a estar en Calama, en Antofagasta, en Mejillones, en Caldera y en Vallenar, para cerrar esta gira en La Serena. Van a ver una cantidad de artistas increíbles, va a haber música y energía, pero sobre todo mucha solidaridad, que es lo que necesitamos para cumplir con la meta".

El ritmo del himno oficial a cargo de Sinaka

En la gira también participan destacados artistas de la escena nacional, entre ellos el cantante Sinaka, uno de los intérpretes de "Súmate a lo que nos une", el himno oficial de la versión 2026 que canta junto a Princesa Alba:

"Estoy muy orgulloso de pertenecer a una causa tan bonita que recorre todo Chile. Esta es mi primera vez en la gira con la Teletón, así que a disfrutarla".

Durante la despedida en el Aeropuerto de Santiago, el artista interpretó parte de la canción emblema de este año:

"Súmate a la causa, sal de tu casa, adorna por la nueva esperanza, y todo Chile grita: ¡súmate, súmate!".

Tras su paso por la zona norte entre el 13 y el 18 de octubre, la delegación continuará con los preparativos para desplegar el tramo sur del 27 al 31 de octubre, todo previo al evento televisivo del 6 y 7 de noviembre.