El especial encuentro de Mariana di Girolamo con Pedro Pascal en París: "Fue lindo conocernos y abrazarnos por primera vez"

07 oct. 2026 - 09:45 hrs.

La actriz chilena Mariana di Girolamo protagonizó un emotivo y esperado encuentro con su compatriota Pedro Pascal durante la semana de la moda en París.

El cruce de los destacados talentos nacionales ocurrió en el marco del exclusivo desfile de Chanel en el Grand Palais de la capital francesa, evento al cual la artista asistió en su rol de embajadora de la prestigiosa casa de moda, informó LUN.

A pesar de que ambos reconocen la trayectoria del otro, no habían tenido la oportunidad de coincidir en persona anteriormente.

La reacción de Mariana di Girolamo

"No nos conocíamos, sabíamos el uno del otro; por supuesto que yo sabía de él, jajaja. Fue lindo conocernos en persona y abrazarnos por primera vez", relató Mariana sobre el histórico primer saludo.

Este hito de la moda y la cultura nacional se da en un momento clave para Mariana di Girolamo. La intérprete se encuentra promocionando el filme "Wild horse nine", largometraje grabado en la Isla de Pascua, donde comparte pantalla con reconocidas figuras de Hollywood como John Malkovich, Sam Rockwell, Martin McDonagh, Parker Posey y Ailín Salas.

AFP

La gira promocional de la película la ha llevado a presentarse en prestigiosos circuitos del cine mundial. Inició en el Festival de Venecia, continuó en el de Toronto (Estados Unidos) y finalmente recaló en el desfile parisino.

El desempeño de la actriz en el proyecto ha recibido elogios de medios especializados de la industria como Variety, donde se ha destacado su trabajo e incluso se ha especulado con una posible candidatura a los Premios Oscar.

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