Julie Cousin es una mujer que pasó 35 años limpiando bancos y que al momento de jubilarse, escribió una carta de despedida con un especial mensaje para la gerente de la empresa en que trabajaba.

El texto fue subido por su hijo Joe a su cuenta de Twitter y en tres días consiguió más de 150 mil likes y casi 13 mil compartidos.

En la carta, Julie señaló: “Hola chicas, mañana limpiaré por última vez para HSBC. ¡He preparado un balde con los materiales de limpieza para el próximo personal de limpieza, quienquiera que sea!”.

“Dejé el trabajo Julie (la exjefa que tiene el mismo nombre) después de la forma en que me reprendiste en la oficina. Fue agresiva y cruel, pero eso es un reflejo de tu persona, no de la mía”, agregó.

“Así que en el futuro, por favor, recuerden todas: En un mundo en el que pueden ser cualquier cosa, sean amables. Porque no son mejores que el personal de limpieza”, finalizó.

Joe, orgulloso de su madre compartió la carta con el siguiente mensaje: “Es por esto que amo a mi mamá. Ella ha estado limpiando bancos durante 35 años y hoy salió con esta linda nota dejada para esa horrible gerente. Feliz jubilación, mamá, siempre ríe última”.

Algunos usuarios de la red social compartieron sus experiencias y reflexiones sobre el tema.

Una mujer señaló que “nunca entendí por qué la gente piensa que lo que hacen para ganarse la vida refleja su importancia. Me criaron para creer que un trabajo es un trabajo y que cualquiera que se levante y vaya a trabajar merece el mismo respeto, ya sea que recoja basura o dirija la empresa. ¡Bien por tu mamá! ¡Respeto!”.

En tanto otro internauta indicó que “al entrevistar a personas para trabajos, siempre le preguntaba al personal de recepción cómo los trataba el candidato. Algunos fallaron en la ‘prueba de actitud’”.

Finalmente Joe decidió volver a responder en Twitter: “¡La nota de mi madre se ha vuelto viral! Estoy tan feliz de que la gente entienda en un mundo donde puedes ser cualquier cosa, ¡debes ser amable!", según información recogida por Crónica.

