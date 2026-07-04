Proponen construir un túnel bajo el Estrecho de Magallanes: El megaproyecto que busca reemplazar los ferris

04 jul. 2026 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un túnel submarino bajo el Estrecho de Magallanes vuelve a instalarse en la agenda de infraestructura del país. La iniciativa busca establecer una conexión permanente entre el territorio continental y la Isla Grande de Tierra del Fuego, reemplazando el actual sistema de ferris que opera en la zona.

La propuesta es impulsada por autoridades de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, junto con la Asociación de Gobernadores del Extremo Austral, aunque por ahora se encuentra en una etapa preliminar de análisis y evaluación técnica.

¿En qué consiste el proyecto del túnel bajo el Estrecho de Magallanes?

La iniciativa contempla la construcción de un paso subterráneo en el sector de Primera Angostura, con el objetivo de conectar el continente con la ciudad de Porvenir mediante una vía disponible durante todo el año.

Actualmente, el cruce entre Punta Delgada y Bahía Azul se realiza en barcazas, un servicio que con frecuencia se ve afectado por los fuertes vientos y el oleaje característicos del Estrecho de Magallanes.

De concretarse, el proyecto cambiaría la forma en que se trasladan personas y mercancías en la zona, entregando una conexión permanente entre ambos territorios.

¿Qué beneficios tendría la obra?

Además de mejorar la conectividad, el túnel busca reducir el aislamiento que históricamente ha afectado a esta zona estratégica del extremo sur del país.

Sus impulsores sostienen que una conexión permanente impulsaría el comercio, el turismo y la integración territorial, además de facilitar el transporte de personas y carga durante todo el año, sin depender de las condiciones climáticas.

¿En qué estado se encuentra el proyecto?

Pese al interés que ha generado la iniciativa, el proyecto aún está lejos de concretarse. Hasta ahora no existe un diseño definitivo ni financiamiento aprobado para su construcción.

Los estudios preliminares advierten que la obra presenta importantes desafíos técnicos, ya que el túnel tendría una extensión cercana a los cuatro kilómetros bajo el Estrecho de Magallanes, lo que implica enfrentar la profundidad del sector, las complejas condiciones meteorológicas y el flujo esperado de vehículos.

Desde el Gobierno Regional han reconocido que la iniciativa continúa siendo un proyecto de largo plazo. El jefe de la División de Planificación Regional, Axel González, señaló que la propuesta aún se encuentra en una etapa inicial y que todavía deberá superar diversas fases de estudios y planificación antes de que pueda comenzar su construcción.