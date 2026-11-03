Comienzan las obras para renovar la Plaza Sotomayor de Valparaíso: Así quedará el nuevo espacio

03 nov. 2026 - 15:24 hrs.

¿Qué pasó?

Valparaíso inició una de las intervenciones más esperadas en su zona patrimonial. Ya comenzaron las obras de mejoramiento y puesta en valor del conjunto Plaza Sotomayor, que contempla Plaza Justicia, Plaza Sotomayor y el acceso al Muelle Prat, en pleno Sitio Patrimonio Mundial.

Los detalles de la renovación

El proyecto cuenta con una inversión superior a los $3.370 millones del Gobierno Regional de Valparaíso. Las obras permitirán renovar más de 14.000 metros cuadrados de espacio público, con mejoras en veredas, calzadas y explanadas.

La intervención también incorporará accesibilidad universal y reorganizará los espacios de circulación peatonal y vehicular, con el objetivo de hacer más cómodo y seguro el tránsito por uno de los puntos más concurridos del casco histórico.

Según se informó, esta obra es uno de los hitos emblemáticos del Plan de Gestión 2025–2034 y forma parte de los 13 proyectos prioritarios del Plan Piloto Barrio Puerto, iniciativa que busca recuperar por completo este sector histórico de la ciudad.

Más que infraestructura

Desde la Corporación destacaron que recuperar estos espacios implica mucho más que renovar su infraestructura: se trata de mejorar las condiciones para recorrer, encontrarse y habitar un sector fundamental en la historia y la identidad portuaria de Valparaíso.

Además, valoraron el avance como parte del desafío de llevar el Plan de Gestión desde la planificación a proyectos concretos, articulando esfuerzos para cuidar, recuperar y proyectar el Sitio Patrimonio Mundial hacia el futuro.

Así quedará el nuevo espacio

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