Reportan fuertes rachas de viento en diversas comunas de la Región Metropolitana esta mañana
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Diversos reportes ciudadanos se han registrado durante las primeras horas de este lunes en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a la presencia de fuertes rachas de viento que han sorprendido a quienes inician su jornada laboral en la capital.
De acuerdo con los avisos y registros audiovisuales compartidos por usuarios a la comunidad de Megatiempo, el fenómeno no corresponde a un viento sostenido, sino a ráfagas intermitentes de importante intensidad que se han dejado sentir con fuerza en comunas como La Florida, Lo Barnechea, Puente Alto, Ñuñoa y Renca, acompañadas incluso de algunas gotas aisladas en ciertos puntos de Santiago.
El llamado a la comunidad y precaución en el desplazamiento
Según el testimonio compartido por vecinos desde el sector suroriente de la capital, la madrugada estuvo marcada por cielo cubierto y ráfagas capaces de mover ramas y objetos livianos en la vía pública.
Ante este escenario meteorológico, la recomendación para automovilistas y peatones que salen temprano hacia sus trabajos o lugares de estudio es circular con precaución y mantenerse atentos al estado de las vías frente a la eventual caída de ramas u otros elementos producto de las ráfagas.
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