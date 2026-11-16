Reportan fuertes rachas de viento en diversas comunas de la Región Metropolitana esta mañana

16 nov. 2026 - 06:56 hrs.

¿Qué pasó?

Diversos reportes ciudadanos se han registrado durante las primeras horas de este lunes en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a la presencia de fuertes rachas de viento que han sorprendido a quienes inician su jornada laboral en la capital.

De acuerdo con los avisos y registros audiovisuales compartidos por usuarios a la comunidad de Megatiempo, el fenómeno no corresponde a un viento sostenido, sino a ráfagas intermitentes de importante intensidad que se han dejado sentir con fuerza en comunas como La Florida, Lo Barnechea, Puente Alto, Ñuñoa y Renca, acompañadas incluso de algunas gotas aisladas en ciertos puntos de Santiago.

El llamado a la comunidad y precaución en el desplazamiento

Según el testimonio compartido por vecinos desde el sector suroriente de la capital, la madrugada estuvo marcada por cielo cubierto y ráfagas capaces de mover ramas y objetos livianos en la vía pública.

Ante este escenario meteorológico, la recomendación para automovilistas y peatones que salen temprano hacia sus trabajos o lugares de estudio es circular con precaución y mantenerse atentos al estado de las vías frente a la eventual caída de ramas u otros elementos producto de las ráfagas.