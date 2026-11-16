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Nacional

Reportan fuertes rachas de viento en diversas comunas de la Región Metropolitana esta mañana

¿Qué pasó?

Diversos reportes ciudadanos se han registrado durante las primeras horas de este lunes en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a la presencia de fuertes rachas de viento que han sorprendido a quienes inician su jornada laboral en la capital.

De acuerdo con los avisos y registros audiovisuales compartidos por usuarios a la comunidad de Megatiempo, el fenómeno no corresponde a un viento sostenido, sino a ráfagas intermitentes de importante intensidad que se han dejado sentir con fuerza en comunas como La Florida, Lo Barnechea, Puente Alto, Ñuñoa y Renca, acompañadas incluso de algunas gotas aisladas en ciertos puntos de Santiago.

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El llamado a la comunidad y precaución en el desplazamiento

Según el testimonio compartido por vecinos desde el sector suroriente de la capital, la madrugada estuvo marcada por cielo cubierto y ráfagas capaces de mover ramas y objetos livianos en la vía pública.

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Ante este escenario meteorológico, la recomendación para automovilistas y peatones que salen temprano hacia sus trabajos o lugares de estudio es circular con precaución y mantenerse atentos al estado de las vías frente a la eventual caída de ramas u otros elementos producto de las ráfagas.

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