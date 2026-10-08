Nació en plena pandemia y ya suma 17 locales: Cadena de comida prepara expansión a nuevas ciudades del norte y sur de Chile

08 oct. 2026 - 08:48 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que comenzó como un local de comida en Concón en plena pandemia, dedicado principalmente al delivery, hoy se transformó en una cadena con 17 sucursales y planes para seguir creciendo fuera de Santiago.

Se trata de Street Wrap, marca de comida "fast casual" que nació en marzo de 2021 con una propuesta centrada en comida rápida, pero con ingredientes frescos y preparaciones personalizables por cada cliente. Ahora, la compañía prepara nuevos locales por todo el país mediante un modelo de franquicias.

¿A qué ciudades quiere llegar?

Para los próximos meses, la empresa tiene en la mira ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, Temuco, Concepción y Puerto Montt, además de nuevas ubicaciones en la Región Metropolitana.

La idea es que parte de este crecimiento se concrete mediante emprendedores e inversionistas locales que se incorporen a la red de franquicias.

"Creemos que hoy contamos con la experiencia, los procesos y estructura necesarios para acelerar nuestra expansión regional", explicó a Diario Financiero Federico Merino, fundador de la marca junto a su esposa Estefani Ramírez.

¿Cuánto cuesta abrir una franquicia?

La inversión inicial para quienes quieran entrar al modelo de franquicias de Street Wrap es de aproximadamente $60 millones.

De acuerdo con la compañía, este monto contempla el acompañamiento durante la implementación del local, acceso al know-how del negocio, el sistema de operaciones desarrollado por la marca y apoyo durante la puesta en marcha, para así mantener los estándares de productos y servicio que ha desarrollado en estos cinco años.

Expansión internacional

Pese a que la primera meta es consolidar una presencia más amplia en Chile, a más largo plazo, la compañía también mira fuera del país. Según explicó Merino, la intención es que en un futuro puedan explorar nuevos mercados dentro de Latinoamérica.

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