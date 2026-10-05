Transformaron su pasión por viajar en un negocio: Pareja de Temuco formó exitosa agencia de turismo que sigue expandiéndose

05 oct. 2026 - 15:03 hrs.

Convertir la pasión por viajar en un proyecto familiar fue el punto de partida de una agencia que nació en Temuco y que con los años amplió su propuesta. La idea buscaba facilitar los viajes, acompañando a los pasajeros durante todo el proceso.

Así nació GeoTerra, emprendimiento que comenzó ofreciendo destinos dentro de Chile y que posteriormente extendió sus operaciones hacia otros lugares del mundo. Su crecimiento se apoyó principalmente en las recomendaciones de quienes ya habían vivido sus experiencias.

“Cuando mis padres, Paula y Herbert, empezaron a ofrecer los viajes tenían miedo de que no funcionara”, cuenta Stephanie Lui, directora ejecutiva. Según explica, el proyecto logró crecer transmitiendo cercanía y preocupación por quienes confiaban en sus servicios.

La propuesta también ha buscado adaptarse a distintos perfiles de viajeros. Jóvenes, familias, adultos mayores y mujeres que viajan solas forman parte de un público que ha encontrado en el acompañamiento y la seguridad algunos de los principales atributos de la empresa.

Los cambios en la industria

El escenario de la industria, sin embargo, ha cambiado. Los pasajeros hoy comparan precios, investigan destinos y revisan opiniones antes de comprar, mientras las agencias enfrentan mayores costos y la necesidad de responder a consumidores cada vez más informados.

“Cuando se trata de destinos complejos, siguen valorando mucho tener a alguien que las oriente y responda ante cualquier dificultad”, sostiene Lui. Por eso, la empresa inició un proceso de modernización que incluye nuevas plataformas y herramientas digitales.

El plan considera además un nuevo sitio web, el fortalecimiento del comercio electrónico y comunicaciones personalizadas según los intereses de cada pasajero. También existe la posibilidad de reservar con un monto inicial y completar posteriormente el pago en cuotas mensuales.

“Profesionalizar la empresa no significa perder nuestra esencia”, señala Felipe Justiniano, gerente general. La siguiente etapa contempla preparar anticipadamente los viajes de 2027, sumar opciones para públicos jóvenes y explorar nuevos destinos.

La apuesta de GeoTerra es seguir creciendo sin abandonar el sello familiar que marcó sus comienzos. La meta es mantener una propuesta donde la tecnología facilite el proceso, pero el acompañamiento humano continúe siendo parte central de cada viaje.

Con más de 20 años de trayectoria, la agencia actualmente cuenta con cerca de 22 programas activos y ofrece viajes a Chile y otros 18 países. Su catálogo incluye destinos como Japón, India, Tailandia, Islandia, Egipto, Kenia y Tanzania.