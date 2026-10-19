Ministro Arrau critica hechos de violencia en nuevo aniversario del estallido social: "Es delincuencia pura y dura, es anarquismo"

19 oct. 2026 - 10:35 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, realizó un balance de los incidentes registrados durante las manifestaciones por el séptimo aniversario del estallido social, que se conmemoró el domingo con manifestaciones en distintos puntos del centro de Santiago.

Según el balance entregado por las autoridades, se registraron 43 incidentes violentos y 110 personas fueron detenidas por su presunta participación en hechos delictivos. De ese total, 25 corresponden a menores de edad y siete a ciudadanos extranjeros. Además, se informó que cerca de 2.500 a 2.800 personas participaron en las manifestaciones, mientras que más de cinco mil carabineros fueron desplegados para resguardar la seguridad.

Al evaluar los hechos, Arrau sostuvo que, en comparación con el año anterior, hubo menos detenidos y menos incidentes, pero una mayor intensidad de la violencia. “Fueron eventos más violentos que el año pasado, menos detenidos, menos eventos, pero más violencia”, señaló. Asimismo, cuestionó a quienes protagonizaron los desórdenes y llamó a distinguir las manifestaciones pacíficas de los actos delictivos.

Presentarán acciones legales contra detenidos

En relación con las consecuencias judiciales, el ministro anunció que la Subsecretaría de Seguridad Pública está preparando acciones legales contra los detenidos. “La Subsecretaría de Seguridad Pública está haciendo todos los análisis para presentar todas las querellas con el mayor detalle posible contra cada uno de ellos, para que se hagan responsables de los delitos que fueron cometidos”, afirmó la autoridad.

Arrau también criticó las consecuencias de los incidentes para el funcionamiento de la ciudad, entre ellas los cortes de tránsito, el cierre de estaciones de Metro y los daños al mobiliario público y privado. “El trastorno para la ciudad, el miedo, la incertidumbre, el ánimo que se genera. ¿Y con qué fin? ¿Cuál es el fin? ¿Qué idea se instaló ayer? ¿Qué propuestas se le hizo al país?”, cuestionó, antes de calificar los hechos como “delincuencia pura y dura” y “anarquismo”.

Finalmente, el ministro manifestó que espera una condena transversal a los hechos de violencia por parte de los distintos sectores políticos. “Me encantaría ver que eso sea así. Chile fue aprendiendo que era muy mala idea validar la violencia, fue muy mala idea no condenar la violencia en su minuto”, concluyó.