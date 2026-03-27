Bono Calefacción ya empezó sus pagos: Así lo recibirás si eres beneficiario

27 mar. 2026 - 14:00 hrs.

Ya comenzaron los pagos del bono de calefacción, destinado a las familias más vulnerables de la región de Aysén.

Esta bonificación otorga una suma de $100.000 por hogar, con el fin de aliviar los gastos asociados a la calefacción durante la temporada de invierno.

Para cobrar el “ex bono leña”, según informes de ChileAtiende, se requiere pertenecer al 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cómo se recibe el bono de calefacción?

Los beneficiarios del bono de calefacción, reciben el monto por medio de la CuentaRUT o de manera presencial en las sucursales de BancoEstado. En caso de acudir presencialmente a hacer el cobro, es necesario consignar la cédula de identidad.

Si un destinatario no puede acudir a BancoEstado, ya sea para activar la CuentaRUT o para hacer el cobro presencial, se puede optar por la firma de un mandato de pago autorizando a otro integrante del grupo familiar a hacer el trámite, siempre que el autorizado sea mayor de 18 años.

El formulario de cambio de cobrador se puede descargar por medio del sitio web oficial. El formato debe ser presentado en la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén.

Casos priorizados

A pesar de que el requisito primordial de esta bonificación es el tramo de vulnerabilidad, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia prioriza los siguientes casos para su adjudicación:

Participantes del Subsistema de Promoción y Protección Social “Seguridades y Oportunidades”.

Quienes tengan en su hogar a algún participante del programa de Sistema Nacional de Cuidados.

Quienes tengan en su hogar o grupo familiar al menos una persona en situación de dependencia moderada o severa, o inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad.

o inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad. Quienes tengan en su hogar o grupo familiar al menos un niño, niña o adolescente.

Quienes tengan en su hogar o grupo familiar al menos una persona adulta mayor.

Familias con mujeres jefas de hogar.

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