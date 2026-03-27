Bono Calefacción ya empezó sus pagos: Así lo recibirás si eres beneficiario
- Por Meganoticias
Ya comenzaron los pagos del bono de calefacción, destinado a las familias más vulnerables de la región de Aysén.
Esta bonificación otorga una suma de $100.000 por hogar, con el fin de aliviar los gastos asociados a la calefacción durante la temporada de invierno.
Para cobrar el “ex bono leña”, según informes de ChileAtiende, se requiere pertenecer al 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).
¿Cómo se recibe el bono de calefacción?
Los beneficiarios del bono de calefacción, reciben el monto por medio de la CuentaRUT o de manera presencial en las sucursales de BancoEstado. En caso de acudir presencialmente a hacer el cobro, es necesario consignar la cédula de identidad.
Si un destinatario no puede acudir a BancoEstado, ya sea para activar la CuentaRUT o para hacer el cobro presencial, se puede optar por la firma de un mandato de pago autorizando a otro integrante del grupo familiar a hacer el trámite, siempre que el autorizado sea mayor de 18 años.Ir a la siguiente nota
El formulario de cambio de cobrador se puede descargar por medio del sitio web oficial. El formato debe ser presentado en la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén.
Casos priorizados
A pesar de que el requisito primordial de esta bonificación es el tramo de vulnerabilidad, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia prioriza los siguientes casos para su adjudicación:
- Participantes del Subsistema de Promoción y Protección Social “Seguridades y Oportunidades”.
- Quienes tengan en su hogar a algún participante del programa de Sistema Nacional de Cuidados.
- Quienes tengan en su hogar o grupo familiar al menos una persona en situación de dependencia moderada o severa, o inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad.
- Quienes tengan en su hogar o grupo familiar al menos un niño, niña o adolescente.
- Quienes tengan en su hogar o grupo familiar al menos una persona adulta mayor.
- Familias con mujeres jefas de hogar.
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