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Bono Calefacción ya empezó sus pagos: Así lo recibirás si eres beneficiario

Ya comenzaron los pagos del bono de calefacción, destinado a las familias más vulnerables de la región de Aysén.

Esta bonificación otorga una suma de $100.000 por hogar, con el fin de aliviar los gastos asociados a la calefacción durante la temporada de invierno.

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Para cobrar el “ex bono leña”, según informes de ChileAtiende, se requiere pertenecer al 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cómo se recibe el bono de calefacción?

Los beneficiarios del bono de calefacción, reciben el monto por medio de la CuentaRUT o de manera presencial en las sucursales de BancoEstado. En caso de acudir presencialmente a hacer el cobro, es necesario consignar la cédula de identidad.

Si un destinatario no puede acudir a BancoEstado, ya sea para activar la CuentaRUT o para hacer el cobro presencial, se puede optar por la firma de un mandato de pago autorizando a otro integrante del grupo familiar a hacer el trámite, siempre que el autorizado sea mayor de 18 años.

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El formulario de cambio de cobrador se puede descargar por medio del sitio web oficial. El formato debe ser presentado en la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén.

Casos priorizados

A pesar de que el requisito primordial de esta bonificación es el tramo de vulnerabilidad, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia prioriza los siguientes casos para su adjudicación:

  • Participantes del Subsistema de Promoción y Protección Social “Seguridades y Oportunidades”.
  • Quienes tengan en su hogar a algún participante del programa de Sistema Nacional de Cuidados.
  • Quienes tengan en su hogar o grupo familiar al menos una persona en situación de dependencia moderada o severa, o inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad.
  • Quienes tengan en su hogar o grupo familiar al menos un niño, niña o adolescente.
  • Quienes tengan en su hogar o grupo familiar al menos una persona adulta mayor.
  • Familias con mujeres jefas de hogar.

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