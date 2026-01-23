Programa Mujeres Jefas de Hogar: Estas son las fechas de inicio y cierre de postulaciones

23 en. 2026 - 22:00 hrs.

El Programa Mujeres Jefas de Hogar prepara e incentiva la incorporación de trabajadoras en el mercado productivo.

Según ChileAtiende, su propósito es el de fortalecer la autonomía económica, por medio del desarrollo de las habilidades y herramientas técnicas necesarias.

La iniciativa gubernamental está diseñada para mujeres económicamente activas de entre 18 y 65 años, con hasta el 80% de vulnerabilidad y que no hayan participado del Programa Mujeres Jefas de Hogar en los últimos 3 años.

Estas son las fechas de inicio y cierre de postulaciones

Las postulaciones para acceder a Mujeres Jefas de Hogar se están realizando desde este mes de enero y se extenderán hasta marzo de 2026.

Para solicitar el ingreso se debe acudir a los municipios de las comunas donde se ejecuta el programa. Cabe destacar que las beneficiarias deben vivir o trabajar en la comuna en la que se postulen.

Este beneficio no es económico, sino que ofrece talleres de formación para el trabajo, elaboración de un proyecto laboral y asistencia para la ejecución de ese proyecto.

Así funciona el proceso

Al funcionar de manera comunal, los cupos disponibles dependen directamente de la municipalidad.

Primero hay que preinscribirse y el equipo ejecutor se encargará de verificar si se cumplen con los requisitos y se comunicará con la interesada.

Si hay cupos disponibles, procederá la inscripción. Es posible pertenecer al programa por un plazo de entre uno y dos años.

