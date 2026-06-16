¿Lo notaste?: Este es el innovador cambio que está probando WhatsApp en Chile
- Por Ariel Araya
Los usuarios de WhatsApp en Chile comenzarán a notar desde este martes un cambio inesperado al abrir la aplicación: la empresa comenzó a probar una nueva forma de acceder a una de sus funciones más usadas.
La popular plataforma de mensajería privada eligió a nuestro país para poner a prueba un cambio en la ubicación para las actualizaciones de los Estados, las que desde ahora pasarán a verse en la parte superior de la pestaña de Chats.
El lugar de estas publicaciones temporales busca facilitar el acceso a ellas y mejorar su visibilidad. Pero no todos lo experimentarán: se trata de un test por tiempo limitado y sólo estará disponible para algunos usuarios.
¿Por qué el cambio y por qué Chile?
Según WhatsApp, cientos de millones de personas usan los Estados a diarios, y a menudo reciben alegatos de usuarios que aseguran perderse algunas actualizaciones de sus contactos.
Por eso, a partir de este martes "la aplicación realizará un test por tiempo limitado para evaluar si al hacerlos más visibles se facilita el acceso de las personas a las actualizaciones antes de que desaparezcan en 24 horas", señaló la compañía en un comunicado.
La plataforma explicó que la medida será aplicada a un grupo reducido de personas y de manera gradual a lo largo de las próximas semanas en algunos países, entre los que se encuentra Chile.
La empresa agregó que ha decidido realizar la prueba en territorio nacional "debido a la sólida comunidad local de WhatsApp y a la calidad de los comentarios que espera recibir de los usuarios chilenos".
¿Cómo funcionará la medida a prueba?
WhatsApp destacó algunos puntos sobre cómo funcionará la medida que están probando:
- Sólo se mostrarán las actualizaciones orgánicas de Estados de los contactos.
- Los usuarios podrán minimizar o agrandar la bandeja de Estados deslizándose hacia abajo o hacia arriba.
- Podrán ocultar las actualizaciones de cualquier contacto en cualquier momento.
- La prueba no cambia en nada la privacidad de los mensajes personales, Estados y llamadas
Revisa una imagen referencial de cómo se verán los cambios
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