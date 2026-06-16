¿Lo notaste?: Este es el innovador cambio que está probando WhatsApp en Chile

16 jun. 2026 - 14:31 hrs.

Los usuarios de WhatsApp en Chile comenzarán a notar desde este martes un cambio inesperado al abrir la aplicación: la empresa comenzó a probar una nueva forma de acceder a una de sus funciones más usadas.

La popular plataforma de mensajería privada eligió a nuestro país para poner a prueba un cambio en la ubicación para las actualizaciones de los Estados, las que desde ahora pasarán a verse en la parte superior de la pestaña de Chats.



El lugar de estas publicaciones temporales busca facilitar el acceso a ellas y mejorar su visibilidad. Pero no todos lo experimentarán: se trata de un test por tiempo limitado y sólo estará disponible para algunos usuarios.

¿Por qué el cambio y por qué Chile?

Según WhatsApp, cientos de millones de personas usan los Estados a diarios, y a menudo reciben alegatos de usuarios que aseguran perderse algunas actualizaciones de sus contactos.

Por eso, a partir de este martes "la aplicación realizará un test por tiempo limitado para evaluar si al hacerlos más visibles se facilita el acceso de las personas a las actualizaciones antes de que desaparezcan en 24 horas", señaló la compañía en un comunicado.

La plataforma explicó que la medida será aplicada a un grupo reducido de personas y de manera gradual a lo largo de las próximas semanas en algunos países, entre los que se encuentra Chile.

La empresa agregó que ha decidido realizar la prueba en territorio nacional "debido a la sólida comunidad local de WhatsApp y a la calidad de los comentarios que espera recibir de los usuarios chilenos".

¿Cómo funcionará la medida a prueba?

WhatsApp destacó algunos puntos sobre cómo funcionará la medida que están probando:

Sólo se mostrarán las actualizaciones orgánicas de Estados de los contactos.

de Estados de los contactos. Los usuarios podrán minimizar o agrandar la bandeja de Estados deslizándose hacia abajo o hacia arriba.

de Estados deslizándose hacia abajo o hacia arriba. Podrán ocultar las actualizaciones de cualquier contacto en cualquier momento.

de cualquier contacto en cualquier momento. La prueba no cambia en nada la privacidad de los mensajes personales, Estados y llamadas

Revisa una imagen referencial de cómo se verán los cambios

WhatsApp

Todo sobre WhatsApp