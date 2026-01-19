Al estilo de Rocky y Rambo: Sylvester Stallone sorprende en redes con tonificada figura a sus 79 años

19 en. 2026 - 16:18 hrs.

Sylvester Stallone es recordado en todo el mundo por sus icónicos papeles en Rocky y Rambo, películas en las que siempre destacó por su tonificada figura y su gran capacidad física para las escenas de acción.

Sin embargo, a más de 40 años del estreno de ambos éxitos, el estadounidense sorprendió a sus seguidores en redes sociales con su estado físico, pues a sus 79 años se mantiene con una trabajada figura.

"Sangre, sudor y lágrimas"

"Cada año se hace más y más difícil, pero por eso hay que esforzarse más y más. Sangre, sudor y lágrimas", escribió el actor en la publicación.

En el registro, Stallone apareció mostrando los músculos de sus brazos y describió el gimnasio como su "santuario" y "templo".

Asimismo, aseguró que gracias al ejercicio "te sientes mejor físicamente, así tienes la fuerza para alcanzar tus objetivos sintiéndote seguro y listo para cualquier desafío”.

De paso, aprovechó para dejar un guiño para los fanáticos de Rocky, pues mostró dos sacos de boxeo que utiliza en su entrenamiento, tal como lo hacía Balboa en la película.

La publicación se llenó de comentarios con elogios para el actor, en los que destacaron su condición física a pesar de su edad: "Este hombre está cerca de los 80. Qué inspiración", "sería un privilegio llegar así a esa edad", "te ves increíble para 79", escribieron algunos usuarios.