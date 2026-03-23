Tiene una empresa y volvió al modelaje: Así luce la paraguaya Ruth Gamarra, exchica Mekano

23 mar. 2026 - 08:10 hrs.

Una de las participantes más recordadas de Mekano es Ruth Gamarra, paraguaya que se integró al programa en 2002 y permaneció hasta su etapa final en 2007.

Durante cerca de cinco años destacó como bailarina, en sketches de humor, juegos, e incluso grabó dos canciones. Sin embargo, hoy a sus 49 años se mantiene alejada de la televisión y las cámaras.

La vida de Ruth Gamarra tras Mekano

Tras el fin del espacio juvenil, Gamarra hizo noticia por hitos personales significativos. Por ejemplo, en noviembre de 2018 se convirtió en la primera integrante del elenco original de Mekano en ser abuela, tras el nacimiento de su nieto Luciano.

En tanto, en 2021 sufrió una triste pérdida tras la muerte de su pareja Jairo Sepúlveda, quien falleció al caer desde el balcón de un departamento en Lo Barnechea.

Mucho antes de ese trágico hecho, Ruth decidió volcarse de lleno al mundo empresarial. En la actualidad, figura como la creadora de Feria Emprendedores, plataforma de eventos y comercialización que, con 15 años de trayectoria, recorre el país para ayudar a las pymes locales.

El presente de Ruth Gamarra

La empresaria estuvo alejada de los eventos y el modelaje durante casi dos años tras una necrosis en la cadera que afectó sus dos piernas, condición que incluso la obligó a usar muletas por un largo tiempo. De hecho, tiene una prótesis de titanio en la pierna derecha y está a la espera de una operación en la izquierda.

No obstante, regresó a las pasarelas en febrero pasado en un evento realizado durante el Festival de Viña. Asimismo, anunció a Las Últimas Noticias que próximamente lanzará Vodscene, nueva plataforma de streaming con Arsmate.

En paralelo, durante este primer semestre regresó a Paraguay para quedarse con su madre hasta julio. "Estoy soltera, muy abocada a retomar mi vida, mi trabajo", cerró en conversación con el citado medio.

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