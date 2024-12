"Saldré adelante muy pronto": Ruth Gamarra abrirá cuenta en plataforma de contenido para adultos para pagar tratamiento de cadera

22 dic. 2024 - 00:21 hrs.

En abril de este 2024, la exchica Mekano, Ruth Gamarra, fue operada de urgencia en Paraguay, su país natal, debido a una lesión en sus caderas.

Luego de estos problemas de salud, la mujer de 47 años ha tenido que costear tratamientos caros y asegura que ya ha gastado más de 30 millones de pesos en procedimientos médicos.

¿Qué le pasó a Ruth Gamarra?

Es por esto que Ruth ha tenido complicaciones para generar ingresos. Resulta que se encuentra viviendo en Chile y se dedica a su pyme de feria de emprendedores (@feria.emprendedores.chile), pero, debido a sus problemas de salud, no ha podido trabajar.

"Mi familia me ha ayudado, pero ha sido difícil. Debí vender mi camioneta. Por ahora estoy usando las tarjetas de crédito y estoy bicicleteando nomás", contó en conversación con el diario Las Últimas Noticias.

Ante esta situación, la exchica Mekano ha tomado la decisión de emprender en plataformas de contenidos para adultos, al igual que un largo listado de personajes de la farándula que lo ha hecho.

"Antes no consideraba la posibilidad de abrir una cuenta porque no me hacía falta. Pero me encontré con un contrato súper bueno que establece lo que quiero o no mostrar. Ya tengo 47 años, soy abuela de dos niños y mi hija (Kiara, 27 años) que vive en California con su marido, me dijo mamá, hazlo", dijo a LUN.

A la fecha, Ruth continúa usando muletas, esto desde que fue operada en abril, e incluso, a veces usa un burrito. "Mira, no quiero victimizarme, no soy pobrecita. Quiero recuperarme y no me voy a rendir, seguiré dando lo mejor de mí para volver a estar en mi mejor momento. Estoy segura de que esta iniciativa de Arsmate me ayudará mucho. Estoy segura de que saldré adelante muy pronto".

