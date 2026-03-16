Los olvidados del In Memoriam: Los artistas fallecidos que no estuvieron presentes en el homenaje televisado de los Oscar 2026

16 mar. 2026 - 17:00 hrs.

Es tradición que durante la gala televisada de los Premios Oscar se realice un segmento que rinde homenaje a actores y actrices fallecidos durante el año. Esta edición no fue la excepción, sin embargo, hay una polémica en torno a la ausencia de varias estrellas, cuyas muertes conmovieron a la industria del cine.

La ceremonia se realizó este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles y dichas ausencias no pasaron desapercibidas en las redes sociales. La reacción de los fanáticos del séptimo arte no tardó en llegar y criticaron duramente a la organización.

Durante el segmento In Memoriam de los Premios Oscar 2026, edición número 98, se recordó a destacadas personalidades como el actor Robert Redford, al cineasta Rob Reiner y a actrices como Diane Keaton y Catherine O'Hara.

Pero, como ha ocurrido en otras ocasiones, faltaron algunos. Entre esos figuran Eric Dane, actor de las conocidas series Euphoria y Grey's Anatomy, que falleció a causa de una esclerosis lateral amiotrófica el pasado mes de febrero, y James Van Der Beek, protagonista de la serie Dawson's Creek, quien murió tras una dura batalla contra el cáncer.

¿Realmente fueron ignorados?

Otras figuras que tampoco fueron mencionadas en el homenaje televisado son Gene Hackman, Malcolm-Jamal Warner, Robert Carradine, June Lockhart y Bud Cort.

Lo cierto es que no fueron ignorados u olvidados como algunos creen, pues sus nombres aparecen en la lista de fallecidos de la sección In Memoriam disponible en la página web de los Oscar, sitio al que se hizo mención en la gala televisada, para conocer la lista completa.

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