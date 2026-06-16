"Autos chutos" y trafico de migrantes: Los millonarios negocios criminales que desafían la zanja de Colchane

16 jun. 2026 - 22:45 hrs.

¿Qué pasó?

Maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y el Ejército destruyeron por completo el puente clandestino construido sobre la zanja de Colchane, a menos de 24 horas de su hallazgo. Sin embargo, la demolición abre un nuevo flanco: ¿Quiénes financian el traslado de maquinaria pesada a la frontera sin ser detectados? Lejos de ser una acción artesanal, la intervención responde a un complejo sistema delictivo transnacional altamente lucrativo que se beneficia de las actividades ilegales que ocurren en la frontera.

El motivante principal de estos ataques a la zanja es el contrabando de "autos chutos", vehículos robados en Chile que ingresan ilegalmente a Bolivia. Al respecto, el criminólogo de ADIPA, Mauricio Valdivia, advierte que este mercado ilícito genera recursos de sobra para costear estos trabajos. "Los negocios altamente lucrativos como el de los autos chutos no solamente permiten financiar maquinaria para tapar una zanja una y otra vez, sino que ese dinero también va a ser utilizado para la corrupción", señala.

Tráfico de migrantes y el control de rutas

El otro sector que se beneficia con el puente son las redes dedicadas al tráfico de personas. Ante el aumento de la vigilancia militar, los denominados "coyotes" intervienen físicamente la frontera para mantener activos sus pasos informales. Beatriz Seguel, investigadora del Centro de Estudios Migratorios de la Usach, detalla que "distintos grupos vinculados al tráfico de personas han logrado intervenir sectores de la frontera para poder continuar con estas actividades".

Los antecedentes muestran un cambio en la zona norte: los grupos delictivos ya no solo evitan los controles, sino que actúan con logística pesada para proteger sus ganancias. Esto incluye tanto el traslado de contrabando como el cobro de peajes a extranjeros en situación irregular. De hecho, el encargado de la macrozona norte, Alberto Soto, plantea que los contrabandistas hoy buscan derechamente "resistir la base del Estado".

La respuesta del Ejecutivo

Desde el Gobierno desdramatizaron la construcción de la estructura y recalcaron que la prioridad está en la velocidad de la respuesta fiscal. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, enfatizó que "lo relevante no es tanto la construcción de este puente como la capacidad pronta del Estado de restaurar aquellas medidas que tienen por objeto avanzar en control fronterizo". La autoridad agregó que cada intento por tapar la zanja "va a ser solucionado prontamente por los organismos correspondientes".

Aunque las autoridades aseguran que mantendrán el control de la frontera, el caso deja en evidencia la complejidad del escenario actual en Colchane. La zanja, por sí sola, difícilmente será una solución definitiva mientras los incentivos económicos de las bandas criminales sean lo suficientemente altos como para financiar un nuevo puente.