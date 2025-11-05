Logo Mega

Temblor se percibe en la zona sur del país: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro reportado por Sismología?

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Los Lagos, cuando el reloj marcaba las 16:41 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 25 kilómetros al noroeste de Fresia, a 43 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

