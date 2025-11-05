Temblor se percibe en la zona sur del país: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro reportado por Sismología?

05 nov. 2025 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Los Lagos, cuando el reloj marcaba las 16:41 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 25 kilómetros al noroeste de Fresia, a 43 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.