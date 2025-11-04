Detenido era exconviviente de la mujer y se disparó: Lo que se sabe de femicidio y homicidio de pareja en Puerto Montt

04 nov. 2025 - 06:22 hrs.

Un doble crimen mantiene conmocionada a la comuna de Puerto Montt, capital de la región de Los Lagos, donde se perpetró un femicidio y homicidio de una pareja en su propia casa durante la madrugada del pasado lunes.

Las autoridades ya detuvieron al presunto responsable, quien corresponde al exconviviente de la mujer de 44 años asesinada. Se trata de un hombre de nacionalidad chilena que se disparó al verse acorralado por personal policial.

Según detalló Carabineros, el doble crimen se produjo pasada la medianoche del lunes en una vivienda ubicada en el sector La Vara. Vecinos escucharon varios disparos, por lo que llamaron al 133 y funcionarios llegaron hasta la zona residencial.

¿Qué dijeron las autoridades por el femicidio y homicidio en Puerto Montt?

El mayor Robinson Sandoval, de la 2° Comisaría de Puerto Montt, señaló que personal de Carabineros "se acerca observando por una ventana hacia el interior del inmueble, verificando que dos personas se encontraban tendidas en el piso. Para prestar apoyo a estas víctimas, derriban la puerta del inmueble, donde se dan cuenta de que lamentablemente ambas se encontraban fallecidas".

"Las diligencias investigativas del personal OS9 lograron identificar a un sujeto de interés, quien al ser fiscalizado e identificar la presencia policial, se autoinfiere lesiones. Es por ello que fue trasladado hasta el Hospital Regional de Puerto Montt", agregó.

Por su parte, la fiscal jefa de Puerto Montt, Myriam Pérez, explicó que "con las diligencias que se han estado ejecutando, estamos en condiciones de confirmar la detención de un hombre de nacionalidad chilena, exconviviente de la víctima mujer, quien fue detenido por Carabineros en virtud de una orden de detención solicitada al juez de garantía por la Fiscalía de Puerto Montt".

Este martes, el individuo "será puesto a disposición de ese tribunal para el control de legalidad de su detención y por su eventual responsabilidad en un delito de femicidio respecto de la víctima mujer y de un delito de homicidio respecto de la víctima de sexo masculino", concluyó.

En lo que va del año, se han registrado 32 femicidios consumados, 248 femicidios frustrados y 54 femicidios tentados, de acuerdo con el sitio web del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).