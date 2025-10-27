Tragedia en Puerto Montt: Muere operador de grúa al caer la máquina al agua

27 oct. 2025 - 16:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un operador de grúa falleció trágicamente este lunes por la mañana mientras manipulaba una máquina en el terreno de una empresa de áridos que opera en la comuna de Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

El accidente

El accidente se produjo cuando la máquina retroexcavadora volcó hacia un pozo lastre, quedando esta y el trabajador sumergidos bajo el agua.

Bomberos llegó rápidamente hasta el sector del camino Las Caguachas, aledaño a la Ruta Ch-226 que conecta Puerto Montt con el aeropuerto El Tepual, sin embargo, lo encontraron sin vida.

Según consigna SoyChile, el capitán de la Quinta Compañía, Víctor Henríquez, detalló que se hizo "una revisión superficial con equipos especiales de rescate subacuático para poder determinar si era efectivo que el operador se encontraba alrededor de la maquinaria o eventualmente dentro del habitáculo". Finalmente, el hombre estaba en la cabina, siendo su causa probable de muerte la asfixia por sumersión.

A raíz de ello, el caso fue tomado por Carabineros y el Ministerio Público, que trabajará para esclarecer la causa y dinámica del accidente y su causa exacta de fallecimiento.

En tanto, Claudio Salas, director regional del Trabajo de Los Lagos, dijo al citado medio lamentar "profundamente el fallecimiento de un trabajador ocurrido en esta jornada en la comuna de Puerto Montt", y envió sus "sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de trabajo".