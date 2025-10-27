"Con antecedentes por delitos violentos": Caen dos sospechosos por homicidio de empresario en Puerto Montt

27 oct. 2025 - 06:39 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a dos sospechosos por el homicidio de Manuel Villarroel Oyarzún, un empresario de 66 años, perpetrado en la madrugada del 18 de octubre pasado en la ciudad de Puerto Montt, capital de la región de Los Lagos.

Los detenidos corresponden a dos sujetos de 33 y 18 años, ambos de nacionalidad chilena, quienes fueron capturados el domingo en Valdivia, en la región de Los Ríos, por detectives de la Brigada de Homicidios (BH).

De acuerdo con la indagatoria, ambos se habrían trasladado desde Valdivia a Puerto Montt con el fin de cometer robos, específicamente irrumpiendo en viviendas. El subprefecto Walt Dapremont, jefe (s) de la BH Puerto Montt, detalló que tiene antecedentes "por delitos violentos".

Juzgado de Garantía amplió detención de ambos sospechosos

"De las diligencias se logró incautar diversas especies ligadas al delito, dentro de ellas armas de fuego y munición, chalecos tácticos, una baliza color azul, dinero en efectivo, relojes de alta gama, dispositivos tecnológicos y estupefacientes tales como clorhidrato de cocaína y cocaína base, además de un vehículo que los sujetos utilizaron para trasladarse el día que cometieron el robo con homicidio", agregó.

Ambos sospechosos pasaron telemáticamente a control de detención ante en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, que determinó ampliar su arresto hasta el miércoles, día en que se realizará su formalización.

El empresario fue hallado amarrado de pies y manos en el dormitorio de su casa, ubicada en el sector Piedra Azul, por Carretera Austral. Era dueño de una empresa constructora. Los atacantes "le provocaron diversas lesiones a nivel del cráneo, así como también lesiones por proyectil balístico en sus extremidades inferiores", dijo Dapremont, lo que le causó la muerte.