"Empezaron a acorralarnos": Pescador relata los minutos de terror vividos por "ataque" de orcas en Bahía Mansa

26 oct. 2025 - 13:26 hrs.

¿Qué pasó?

Minutos de terror fueron los que vivieron Luis Estroz y otros tres pescadores artesanales de mantarraya al ser "atacados" por un grupo de entre seis u ocho orcas en las cercanías de Bahía Mansa, en la región de Los Lagos.

Estroz, quien grabó un registro de la situación, conversó este domingo con Meganoticias Siempre Juntos, explicando la "rara" interacción que tuvieron con los cetáceos popularmente conocidos como "ballenas asesinas".

"Empezaron a acorralarnos"

"Lo que nos pareció raro es que no es frecuente que interactúen con los botes, porque casi nunca se allegan mucho (...) Intentamos asustarlas poniendo los motores en neutro y acelerando para ver si con el ruido se iban, pero nada, claramente andaban tratando de cazar", le contó el pescador a Luis Ugalde.

"Primero nos pareció un poco divertido que interactuaran, pero ya cuando estaban más cerca, cuando empezaron a acorralarnos entre cuatro o cinco de estos animales ya bastante preocupados quedamos", agregó posteriormente.

Según el relato, las orcas median entre 6 o 7 metros, por lo que tenían casi el mismo tamaño que su bote de 8 metros: "Esos coletazos que se ven ahí (en el video) de repente, el agua entraba adentro del bote y movían bastante porque hacían olas", dijo.

"Lo típico cuando se tiran en manada y hacen la típica ola para botar los lobos que están arriba de las piedras, lo mismo estaban haciendo con nosotros", sostuvo sobre el accionar de las orcas que duró entre 10 o 15 minutos.

"Nos rodearon: dos por proa, dos por popa, y después pasaban las cuatro por abajo del bote y hacían la típica ola que le contaba, que es como cuando atacan a los lobos que están arriba de las piedras", reiteró finalmente sobre la situación.

