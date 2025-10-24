Insólito: Padres bielorrusos tatúan a su hijo de un año para participar en concurso de influencer

24 oct. 2025 - 14:38 hrs.

La oportunidad de tener una vivienda es algo que muy pocos dejarían pasar, pero lo que hicieron dos padres en Bielorrusia no solo raya en lo insólito, sino también en lo indignante: con el fin de ganar un departamento, tatuaron a su hijo de apenas un año.

Como era de esperar, el hecho no dejó indiferentes a los usuarios de redes sociales, quienes no escondieron su malestar ante el despropósito cometido.

El acto fue registrado mediante un video y se realizó en el contexto de un concurso organizado por un reconocido streamer bielorruso que ofrecía una vivienda como premio.

Los padres, de origen ruso, afirmaron estar participando en una competencia impulsada por el influencer Mellstroy, de 26 años, cuyo nombre real es Andrey Burim.

De acuerdo con lo consignado por The Sun, Burim había prometido regalar departamentos avaluados en más de 45.500 libras esterlinas (poco más de 57 millones de pesos chilenos).

En el video en cuestión, la madre afirma: "Hemos decidido participar en esta competencia", mientras tatúa al niño, que llora por el dolor propio de la práctica.

“No sabíamos cómo sorprenderte, Mellstroy, así que decidimos hacerle un tatuaje a nuestro hijo de un año. Llevamos tres años viviendo en una vivienda de alquiler y no podemos permitirnos comprar un piso. Estamos hasta las orejas de deudas. Nos encantaría ganar este concurso”, dijeron.

Reacciones de las autoridades

El repudio no solo se dejó ver en redes sociales. Ekaterina Mizulina, directora de la Liga de Internet Segura y protectora de internet rusa, pidió una investigación criminal urgente.

“Se ha tocado fondo. Una familia tatúa a su hijo de un año para participar en un concurso. Puede que el tatuaje no sea real, pero el bebé llora durante todo el video. Enviaremos el material al Comité de Investigación”, declaró Mizulina.

Además, la funcionaria tildó de “estafador” al creador de contenido, indicando que el objetivo detrás de la iniciativa era publicitar un casino en línea que él mismo lanzó.

