Huracán Melissa azota el Caribe y podría "intensificarse rápidamente"

25 oct. 2025 - 22:39 hrs.

¿Qué pasó?

La tormenta tropical Melissa que azota el Caribe se convirtió en huracán el sábado, con una intensificación rápida esperada durante el fin de semana a medida que sigue un curso lento hacia la isla caribeña de Jamaica.

"Melissa se ha convertido en huracán con vientos sostenidos que alcanzan los 120 km/h", informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos en la red social X.

Advirtió que la tormenta puede "intensificarse rápidamente" y transformarse en un "huracán mayor" el domingo. La tormenta ya ha causado la muerte de tres personas en Haití y un fallecido de 79 años y un adolescente de 13 desaparecido en República Dominicana, según autoridades de ambos países.

El Centro de Operaciones de Emergencias dominicano informó que nueve de las 31 provincias del país se mantenían el sábado en alerta roja debido al riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Cinco albergues fueron activados en la isla de 11,4 millones de habitantes. Melissa sigue su paso hacia Jamaica, para luego volver al norte y enfilar hacia Cuba.

El CNH prevé fuertes vientos y lluvias torrenciales que podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra "catastróficos y potencialmente mortales" en Jamaica, Haití y República Dominicana.

Todo sobre Sucesos