Puerto Montt aprueba construir calle techada en el centro de la ciudad: Este es el motivo

24 oct. 2025 - 19:07 hrs.

El Concejo Municipal de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, aprobó hace unos días, por unanimidad, el inicio del proyecto que pretende construir una calle techada en pleno centro de la ciudad, a un costado de la Plaza de Armas.

¿Por qué se instalará una calle techada?

La medida tiene entre sus principales razones las condiciones meteorológicas de la ciudad, ya que se busca proteger el espacio de las constantes lluvias y vientos en la zona.

De esta manera, el municipio busca impulsar el comercio local en la calle San Martín, fomentando así el turismo y las actividades culturales.

El proyecto, liderado por la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), tendrá un costo de $55 millones, monto destinado a financiar el estudio y alcances técnicos de la construcción.

Así será la calle techada de Puerto Montt

En total será una cuadra de 900 metros cuadrados ubicada a un costado de la Plaza de Armas, la que tendrá un techo ondulado de acero, el que simula ser las escamas de un pez. También contará con muros vidriados que podrán cerrar o abrir el recinto a la voluntad

Adicionalmente, contempla 3.800 metros cuadrados de áreas verdes, un espacio de accesibilidad universal para todo público, baños públicos y repavimentación.

"Queremos recuperar el centro de la ciudad y darle vida todo el año. Este proyecto va a permitir entregar un lugar de primer nivel para nuestros emprendedores, artesanos y también para el desarrollo de actividades culturales y artísticas", destacó hace unos días el alcalde Rodrigo Wainraihgt.