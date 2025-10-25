Adulto mayor muere tras esperar más de 4 horas en urgencias del Hospital de Puerto Montt pese a ser paciente prioritario

25 oct. 2025 - 06:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un adulto mayor falleció tras esperar por más de 4 horas para ser atendido en el Hospital Regional de Puerto Montt, pese a estar en condición de paciente prioritario.

En primera instancia, Leonel Vargas, de 70 años, acudió al SAPU Carmela Carvajal por una probable sepsis de foco abdominal, ya que padecía diabetes tipo 2. Por lo anterior, lo derivaron al recinto hospitalario de la ciudad.

Hombre muere tras cuatro horas de espera en Hospital de Puerto Montt

Ya en el hospital, el hombre estuvo esperando a ser atendido por 4 horas y 22 minutos, pese a que fue catalogado como paciente prioritario, lo que significaba un periodo de espera de 30 minutos.

Además, el hospital no contaba con camillas, por lo que tuvo que sentarse en un sillón de la unidad de urgencias.

En ese momento comenzó a empeorar su estado de salud, manifestando síntomas como dolor intenso y palidez, por lo que sus hijos fueron en más de una ocasión a hablar con el enfermero para que pudieran atenderlo lo más pronto posible, pero solamente le dijeron que esperara.

Posteriormente, Leonel perdió la consciencia y sufrió tres paros cardiorrespiratorios, por lo que lo derivaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Finalmente, fue conectado a ventilación mecánica en la UCI, donde se mantuvo por tres días, sin embargo, falleció en el lugar.

Según señaló Radio Biobío, el Hospital Regional de Puerto Montt anunció la instrucción de un sumario administrativo para establecer las responsabilidades de esta negligencia.