Donald Trump lanza advertencia: "Cuba es la siguiente"

28 mar. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

"Cuba es la siguiente", afirmó el viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, en una nueva amenaza a la isla caribeña a la que ha impuesto un bloqueo de petróleo que asfixia su economía.

¿Qué dijo Trump?

En un discurso en un foro de inversión FII Priority, respaldado por Arabia Saudita, Trump dijo que su movimiento MAGA ("Make America Great Again") quería "fuerza" y "victoria" y puso como ejemplo la captura en enero del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

"Yo construí este gran ejército. Dije: 'Nunca tendrán que usarlo', pero a veces hay que usarlo", dijo Trump. "Y Cuba es la siguiente, por cierto. Pero hagan ver que no dije eso", agregó.

Luego insistió a los medios que ignoren esa declaración, pero rápidamente repitió "Cuba es la siguiente" entre risas del público de este foro organizado en Miami.

El presidente estadounidense, que ha especulado en ocasiones anteriores con "tomar" la isla, no especificó qué planea hacer con Cuba.

¿Cuál es la postura de Cuba?

Su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo la semana pasada que cualquier agresor externo se enfrentaría a una "resistencia inexpugnable". Sin embargo, el bloqueo de petróleo implementado por Estados Unidos pone a las autoridades comunistas bajo presión.

Los apagones y la escasez habitual de alimentos, medicinas y otros productos básicos han generado protestas con cacerolas por la noche. Las averías se han intensificado desde que el principal aliado regional y proveedor de petróleo de Cuba, el venezolano Nicolás Maduro, fue capturado el 3 de enero.

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