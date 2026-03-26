Maduro enfrenta a la justicia en Nueva York: Juez descarta desestimar el caso y Trump advierte que podrían sumarse otros cargos

26 mar. 2026 - 17:25 hrs.

¿Qué pasó?

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores regresaron este jueves a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para su segunda comparecencia, en el marco del proceso judicial que enfrentan en Estados Unidos, tras su captura en Venezuela a principios de enero.

La audiencia, que duró cerca de una hora con 20 minutos, estuvo marcada por una intensa discusión respecto al bloqueo de Estados Unidos a los recursos de Venezuela, lo que impide que el país sudamericano pueda financiar la defensa de Maduro y Flores.

De acuerdo a la periodista de Meganoticias, Constanza Santa María, quien estuvo presente en la audiencia, el debate se centró en si estas sanciones económicas a Venezuela garantizaban o no el derecho constitucional de los acusados para elegir a su propia defensa.

Por su parte, la fiscalía de Nueva York insistió en que no se podían levantar esas sanciones, ya que tenían su origen en el interés de seguridad nacional de Estados Unidos. Y argumentó que este bloqueo de los fondos comenzó en 2019, mucho antes de este caso.

"No voy a desestimar el caso"

Según recogió CNN en Español, el fiscal federal Kyle Wirshba afirmó que el Gobierno de Estados Unidos debería tener la capacidad de "utilizar las sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional", ya que ese es "el propósito de las sanciones".

Aclaró que dicho objetivo "es anterior al presente caso penal" y que "siguen vigentes" las razones para continuar con el bloqueo. Sin embargo, el juez federal Alvin Hellerstein señaló que "el acusado está aquí. Flores está aquí. No representan ninguna amenaza adicional para la seguridad nacional".

Reuters

El magistrado preguntó en reiteradas ocasiones si existían otros fondos para cubrir los gastos de la defensa, sin embargo, los acusados declararon no disponer de recursos propios para pagar los honorarios legales, según el abogado de la pareja, Barry Pollack.

En la audiencia, el juez prometió emitir pronto una resolución respecto a si ordenará a la Administración de Trump que permita a Venezuela sufragar los gastos legales en los que están incurriendo Maduro y su esposa.

"Los acusados están saqueando la riqueza de Venezuela", afirmó el fiscal para argumentar su oposición, añadiendo que "permitirles acceder a esos fondos ahora socavaría las sanciones".

En la instancia, Hellerstein declaró que no desestimará los cargos relacionados con el narcoterrorismo. "No voy a desestimar el caso", aseguró, luego de que la defensa solicitara archivar el proceso penal por la cuestión de los pagos.

Sin embargo, Hellerstein añadió más tarde que podría reconsiderar esa decisión si finalmente determina que la administración decidió arbitrariamente impedir que Venezuela pagara los honorarios legales. Si llegara a esa conclusión, dijo el juez, los abogados de Maduro y su esposa podrían volver a solicitar la desestimación.

"Se presentarán otros casos"

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que a Nicolás Maduro solo lo han procesado por "una fracción" de los delitos que ha cometido, advirtiendo que se presentarán otros cargos.

"Imagino que vendrán otros juicios, ya que, en realidad, solo se le ha procesado por una fracción de los delitos que ha cometido. Se presentarán otros casos", aseguró Trump durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

"Vació sus prisiones en nuestro país, y espero que, en algún momento, se le impute ese cargo, pues se trata de una acusación grave que aún no se ha formulado, pero que debería formularse", añadió el mandatario.

"Confiamos en el sistema legal de EEUU"

El hijo de Nicolás Maduro dijo este jueves a la agencia de noticias AFP que confía en el sistema legal de Estados Unidos, de cara al juicio por narcotráfico que encara su padre en ese país, e insistió en los "vestigios de ilegitimidad" de este proceso, porque se originó con lo que considera un "secuestro".

"Nosotros aspiramos que el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de los Estados Unidos. Confiamos en el sistema legal de los Estados Unidos", expresó desde Caracas.

"Nosotros esperamos que desestimen los cargos, pero es improbable", indicó. "Y esperamos, bueno, que se le permita su defensa, que se le permita tener la voz".

"Este juicio es un juicio que desde su origen ya tiene vestigios de ilegitimidad por la captura, el secuestro, la operación militar de un presidente electo", añadió.

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