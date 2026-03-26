Nicolás Maduro enfrenta a la justicia: Todo lo que pasará en la segunda audiencia junto a su esposa en Nueva York

26 mar. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se realizará en Nueva York la segunda audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en el marco del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos, luego de su captura a principios de enero.

La instancia no corresponde al inicio del juicio, cuya fecha todavía es incierta, sino a una nueva comparecencia ante el juez como etapa clave para definir los próximos pasos del caso.

Cabe recordar que la primera audiencia fue el lunes 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro en Venezuela. Esa jornada en Nueva York fueron presentados ante el juez y se les leyeron los cargos.

Importante operativo previo a la audiencia

Se espera que la audiencia, que tendrá lugar en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, inicie cerca del mediodía, sin embargo, el operativo para trasladar a Maduro será desde mucho antes.

"Varias horas antes va a comenzar el trasladado desde la cárcel, porque él está en una cárcel en Brooklyn y lo tienen que llevar hasta Nueva York", explicó el editor internacional de Meganoticias, Pablo Cuéllar.

"Habrá una serie de dispositivos de seguridad: lo llevan a un helicóptero, después lo bajan, lo suben a un auto y desde el auto llegan al tribunal. Y debe llegar con un tiempo anticipado para estar frente al juez", agregó.

¿Qué podría pasar en la audiencia?

Según el periodista, en la audiencia de este jueves, que no será transmitida, se podrían definir algunos puntos relacionados con los cargos que enfrenta Maduro, por los delitos de terrorismo y corrupción.

También, él como Cilia prestarán declaración y, probablemente, en la instancia se adelanten detalles del juicio, como fechas y quiénes podrían integrar el jurado, en otros.

Hay que recordar que en este caso son seis las personas imputadas por la fiscalía de Nueva York, pero sólo van a comparecer Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Los otros cuatro, que serán imputados en ausencia, son el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra; el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello; el exministro del Interior, Ramón Rodríguez; y el líder del Tren de Aragua, Héctor Flores, conocido como el Niño Guerrero.

Todo sobre Nicolás Maduro