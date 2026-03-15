Caso Ronald Ojeda: Fiscal nacional confirma gestiones para interrogar a Nicolás Maduro

15 mar. 2026 - 22:35 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que el Ministerio Público buscará interrogar al exlíder venezolano Nicolás Maduro en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del exmilitar Ronald Ojeda, ocurrido en Chile.

La diligencia forma parte de las gestiones que la Fiscalía pretende realizar con apoyo internacional para esclarecer cómo se planificó y ejecutó el crimen.

En entrevista con La Tercera, Valencia explicó que esta solicitud será planteada durante una reunión con autoridades judiciales de Estados Unidos, donde se solicitará cooperación para avanzar en la investigación.

Fiscalía busca interrogar a Nicolás Maduro

"Nuestra Fiscalía ha manifestado la necesidad de realizar una diligencia básica: interrogar, eventualmente, entre otras personas, a Nicolás Maduro en la investigación destinada a establecer las circunstancias en las que fue planeado, financiado y ejecutado el homicidio del teniente Ronald Ojeda", afirmó el persecutor.

Valencia explicó que esta diligencia requiere la colaboración de las autoridades estadounidenses, ya que el líder venezolano no se encuentra en territorio chileno.

"Hoy, el señor Maduro no se encuentra en el territorio nacional, sino bajo la jurisdicción de autoridades de los Estados Unidos de América; en consecuencia, necesitamos que dichas autoridades puedan prestar su colaboración y cooperación para realizar esa diligencia que entendemos es relevante", indicó.

De acuerdo con el fiscal nacional, existen antecedentes dentro de la investigación que apuntan a que el homicidio "habría sido planeado o instruido por Diosdado Cabello", una de las figuras más influyentes del oficialismo venezolano.

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