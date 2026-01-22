Aumenta tensión entre EEUU y Cuba: Portaaviones USS George H.W. Bush está cerca del pais caribeño

22 en. 2026 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del aumento de tensión entre Estados Unidos y Cuba, el portaaviones de propulsión nuclear USS George H. W. Bush se situó este jueves a una distancia aproximada de 60 millas náuticas al norte de Varadero.

Así lo refleja la plataforma de posicionamiento marítimo Marine Traffic, la cual muestra la ubicación del portaaviones en cercanías del terminal petrolero de Matanzas, el mismo donde Venezuela enviaba innumerables tanqueros cargados de crudo.

Tensión entre Cuba y EEUU

El pasado fin de semana, Cuba celebró una reunión de su Consejo de Defensa Nacional para evaluar su preparación militar en caso de una guerra, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, ha intensificado sus amenazas contra Cuba tras la incursión en Caracas. Durante esa operación, murieron 32 soldados cubanos, algunos de los cuales formaban parte del equipo de seguridad de Maduro.

Trump instó a La Habana a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar consecuencias no especificadas, y llegó a sugerir que el secretario de Estado, Marco Rubio, sea presidente del país.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, habla abiertamente de la necesidad de un cambio de régimen en Cuba, gobernada por el Partido Comunista.

