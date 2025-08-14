"Cristian es evangelista": Habla el abogado de principal sospechoso por muerte de joven encontrado en casa de Cerati

14 ag. 2025 - 12:24 hrs.

¿Qué pasó?

El abogado de Cristian Graf, principal sospechoso del asesinato del adolescente de 16 años cuyo cadáver fue encontrado bajo tierra al lado de la casa donde Gustavo Cerati vivió años después de la muerte, afirmó que su cliente es completamente inocente.

A través de una entrevista en El Trece TV, Martín Díaz aseguró que Graf "no tiene nada que ver" con el crimen, a pesar de que los restos de Diego Fernández Lima —desaparecido en 1984— fueron hallados en mayo de este año en la casa de la familia del sospechoso.

¿Qué dijo el abogado del sospechoso?

El abogado argumentó que la familia de Graf ha colaborado en todo momento con la investigación tras el hallazgo de los huesos enterrados, los que fueron encontrados por un grupo de obreros que realizaba arreglos en la casa del barrio Coghlan, en Buenos Aires, Argentina.

"Si la familia hubiera obstruido esa remoción de tierra, no tendría un muro nuevo, que fue hecho por estos mismos albañiles. Cuando aparecieron los huesos, fue la familia Graf la que llamó al 911 (policía). ¿Dónde está el entorpecimiento?", comentó.

El abogado contó que la vivienda fue comprada por el abuelo de su cliente, luego pasó a ser de sus padres y ahora "mi asistido está viviendo ahí en una casa que recibió de herencia. No tiene idea de cómo llegaron los restos, es lo mismo que va a declarar si el juez lo cita".

De hecho, adelantó que Graf quiere dar su versión: "Quiere ayudar a resolver esta incógnita que nos ocupa a todos. Fue por voluntad a declarar en la fiscalía y no lo quieren recibir". Además, explicó que el terreno antes no estaba separado con muros, por lo que "tranquilamente lo pudieron haber matado en otro lugar y llevarlo hacia ahí para enterrarlo".

"Fueron compañeros, pero no se sentaban juntos"

Los antecedentes revelados por la familia del fallecido indican que Diego dijo que iba a ir a la casa de un amigo el día en que desapareció, aunque no reveló quién era.

El abogado detalló que su cliente y la víctima "fueron compañeros en 1983, pero no se sentaban juntos ni tenían los mismos grupos. Cristian es evangelista, no salía a ningún lado, era el típico chico de su casa. Hay un contexto que no se está teniendo en cuenta: acabábamos de salir de la dictadura. En ese momento tenía 17 años recién cumplidos, igual que Diego".

Según informó TN, aunque Graf no era amigo íntimo de Diego, compartían la pasión por las motos: Diego tenía una y Graf solía arreglarlas.

