"Me dio escalofríos": Albañil que encontró restos humanos en casa de Cerati apunta a extraña actitud del sospechoso

El 20 de mayo de este año ocurrió un macabro hallazgo en el barrio de Coghlan, en Buenos Aires, Argentina, donde albañiles que realizaban trabajos en una casa encontraran restos humanos, lo que activó una serie de diligencias.

Con el paso de las horas, se confirmó que en dicha vivienda había vivido Gustavo Cerati entre 2001 y 2003, un hecho que captó la atención de sus fanáticos a nivel internacional. Como era de esperar, el cantante no tuvo nada que ver con el crimen y hace unos días la policía reveló la identidad del principal sospechoso: Cristian Graf, compañero de escuela de la víctima, Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984.

Uno de los albañiles fue citado a declarar

Cristian, uno de los albañiles que estaba presente en los trabajos cuando se hallaron los restos en mayo de este año, fue citado a declarar a la Fiscalía. Según informó TN, el trabajador apuntó a una actitud sospechosa de Graf, quien estaba presente cuando se realizaban las labores en terreno.

"Mientras estaban haciendo la medianera, Graf puso una silla y los miraba fijo mientras hacían el trabajo", sostuvo Cristian, quien agregó que todos se sintieron "observados" poco antes del hallazgo.

El testigo destacó que Graf, sospechoso del crimen de Fernández, les dijo en una oportunidad que tuvieran cuidado con un árbol que había en el patio y que debieron remover por la demolición de la casa que habitó Cerati. De hecho, el cadáver habría sido encontrado a solo unos metros de allí.

"Nadie espera encontrar una cosa así"

El albañil habló con el citado medio y contó cuál fue su reacción al macabro descubrimiento en el barrio de Coghlan: los restos "estaban a poca profundidad, como a 60 centímetros, y llamamos a la policía".

"Me di cuenta enseguida que eran huesos humanos porque tenía conocimiento. La policía se sorprendió al igual que nosotros. Nadie se espera encontrar una cosa así... Me dio escalofríos", manifestó.

Agregó que "les comunicamos a los vecinos y vinieron por curiosidad para ver lo que pasaba... La familia Graf estaba en ese momento, había una señora que no dijo nada y fue ella quien llamó a la policía".

