Dejó a su hija de 8 meses bajo el cuidado de su hermano de 5 años y la bebé murió: Se había ido de fiesta

13 ag. 2025 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un trágico suceso ocurrió en Río de Janeiro, Brasil, luego de que Vanuza Moura, una joven madre de 23 años, dejara a su hija de 8 meses bajo el cuidado de su hermano de 5 años en su casa. La lactante terminó falleciendo y la adulta fue arrestada por el delito de abandono infantil.

¿Qué se sabe de la muerte de la bebé?

Según los primeros antecedentes, Moura dejó a sus dos hijos solos para ir a un baile de funk en el barrio de Realengo el domingo pasado. Un poco antes de partir, habría dejado comida preparada y le dijo al mayor de sus hijos que alimentara a la bebé cuando comenzara a llorar.

La policía reveló que la mujer estuvo ausente de su domicilio por más de seis horas y que al volver se percató de que su hija estaba inconsciente, tras lo cual la llevó a un centro médico, donde confirmaron su deceso.

La madre fue detenida

El hospital se contactó con la policía y Moura fue arrestada, lo que dio inicio a una investigación por el delito de abandono infantil con resultado de muerte, informó El Tiempo.

Los vecinos fueron entrevistados por los uniformados y señalaron que escucharon a la bebé llorar durante toda la noche, mientras su progenitora estaba de fiesta.

El jefe de policía, Alexandre Netto Cardoso, reveló que el domicilio donde vivía la familia estaba en condiciones insalubres y que tampoco había comida para que los pequeños se alimentaran.

El niño de 5 años fue alejado de su madre y entregado a los Servicios de Protección Infantil, mientras que el padre, que está separado de la mujer, admitió que ya le había llamado la atención por sus actitudes, aunque jamás pensó que llegaría tan lejos.

