Hermano de joven enterrado en casa de Cerati responde a dura acusación de violación: "Que cuente lo que sabe"

12 ag. 2025 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

Adrián Farías, un excompañero de Diego Fernández Lima, adolescente de 16 años que desapareció en julio de 1984, y cuyo cuerpo fue hallado en un domicilio habitado por Gustavo Cerati entre 2002 y 2003, en Buenos Aires, reveló una dura acusación que remecería el caso: denunció haber sufrido una violación por parte de Diego cuando él tenía tan solo 14 años.

Tras conocerse su testimonio, Javier Fernández Lima, hermano de Diego, habló de las acusaciones e invitó al excompañero de su hermano a declarar ante Fiscalía acerca de ese hecho en particular.

“Que hable con la fiscalía y que cuente lo que sabe”

“Vi la nota esa, esta persona es conocida. Me pidieron que no hable del tema porque ya está en manos de la fiscalía”, dijo Javier.

Respecto a lo mencionado por Adrián, el familiar del fallecido indicó que “todos tienen su derecho a hablar” e invitó al denunciante a “que hable con la fiscalía y que cuente lo que sabe”.

En medio de esta denuncia, Fernández aseguró que ha sido apoyado por varios de los excompañeros de Diego. Incluso, ellos por voluntad propia “se presentaron espontáneamente en la fiscalía, nadie les pidió nada”.

De izquierda a derecha: Javier Fernández, Diego Fernández y Adrián Farías

El testimonio del excompañero de Diego

Con el fin de conocer de cerca cómo era Diego antes de desaparecer en 1984, un programa de televisión entrevistó a sus excompañeros sin saber que un presunto caso de violación saldría a la luz.

“Diego intentó violarme en el baño del colegio. Yo tenía 14 y él era un año más grande porque había repetido. Ese año volvió a repetir”, acusó Adrián Farías.

Debido al shock que le habría causado el suceso, el hombre afirmó que bloqueó ese recuerdo por varios años de su vida, pero hizo un esfuerzo por revelarlo ante las cámaras: “En esa situación se quiso aprovechar de mí y no sé cómo hice, pero logré sacarlo de encima”.

Hay un sospechoso

En el marco de la investigación, se conoció la identidad de quien sería el principal sospechoso de haber asesinado a Diego Fernández. El nombre de esta persona es Cristian Graf, quien también fue su compañero de clases.