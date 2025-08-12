"Logré sacarlo de encima": La grave acusación de un excompañero del joven asesinado y enterrado en casa de Cerati

12 ag. 2025 - 15:03 hrs.

El pasado 20 de mayo ocurrió un impactante hallazgo en una residencia en el barrio de Coghlan, en Buenos Aires, Argentina. Todo comenzó cuando obreros que realizaban trabajos de excavación encontraran restos humanos en la vivienda que fue habitada por Gustavo Cerati entre 2001 y 2003.

Lo anterior dio paso a una investigación, la cual permitió demostrar, primero, que la víctima era un joven que tuvo una "muerte violenta". Con el paso de las semanas, las diligencias establecieron la identidad de la persona: Diego Fernández Lima, adolescente de 16 años que estaba desaparecido desde 1984 en la capital argentina.

La identidad del sospechoso del asesinato

En el marco de la investigación, en los últimos días se conoció la identidad de quien sería el principal sospechoso de haber asesinado a Diego Fernández. El nombre de esta persona es Cristian Graf, quien fue compañero de escuela de la víctima.

Graf debió declarar ante la fiscalía argentina y, al ser consultado por su implicancia en el crimen, aseguró que no tenía nada que ver.

La acusación de un excompañero del fallecido

A esto se sumó otro punto relevante: la entrevista en un programa de televisión de un excompañero de ambos, Adrián Farías, quien se refirió en duros términos al fallecido.

Farías reveló un presunto caso de violación de Diego Fernández contra él en el baño de la escuela cuando los dos eran adolescentes: "Diego intentó violarme en el baño del colegio. Yo tenía 14 y él era un año más grande porque había repetido. Ese año volvió a repetir", fueron sus dichos.

El hombre comentó que bloqueó ese recuerdo por mucho tiempo y dijo acusó que "en esa situación se quiso aprovechar de mí y no sé cómo hice, pero logré sacarlo de encima".

Las palabras causaron sorpresa en la opinión pública y Farías tendrá que ratificar sus dichos ante la justicia, aunque por ahora no figura en la lista de testigos.

La respuesta del hermano de la víctima

Javier Fernández Lima, hermano del joven fallecido, reaccionó a las declaraciones y contó que "vi la nota esa, esta persona es conocida. Me pidieron que no hable del tema porque ya está en manos de la fiscalía".

El familiar indicó que "todos tienen su derecho a hablar", aunque le dijo al denunciante que "lo invito a que hable con la fiscalía y que cuente lo que sabe".

En medio de esta denuncia, Javier Fernández agregó que ha sido apoyado por los excompañeros de Diego y que ellos "se presentaron espontáneamente en la fiscalía, nadie les pidió nada".

