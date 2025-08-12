Se le enganchó el anillo y perdió un dedo al bajarse de la micro: Recibirá indemnización

12 ag. 2025 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

Una pasajera recibirá una indemnización luego de haber sufrido la pérdida de uno de sus dedos al bajarse de la micro en diciembre de 2018 en el barrio de Belgrano en Buenos Aires, Argentina.

¿Cómo perdió un dedo en la micro?

El incidente ocurrió cuando la mujer intentó bajar por la puerta trasera del bus, se tomó de la baranda y su anillo se enganchó con un tornillo que sobresalía de la estructura interna del vehículo.

Producto de ello, perdió una parte de su dedo anular derecho, lo que provocó que tuviera que ser asistida por personal médico, informó Crónica.

En el fallo de primera instancia se detalló que la mujer se cortó "parte del dedo; pierde la piel y la uña de la mano derecha (dedo anular)", mientras que en el parte policial se reveló que la paciente fue trasladada a un hospital con diagnóstico de "amputación de falange".

La indemnización

Tras tener todos los antecedentes a mano, la justicia argentina resolvió que la empresa responsable de la línea de buses deberá indemnizar a la afectada, casi siete años después de lo ocurrido.

La mujer recibirá una suma de 2 millones de pesos argentinos (poco más de 1,4 millones de pesos chilenos) más intereses.

