Zazza el italiano entrevista a ladrón de celulares en una peligrosa zona de Bolivia: "Yo me dedico a la locura"

11 ag. 2025 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

El creador de contenido italiano Federico Zompicchiatti, conocido en redes sociales como “Zazza el italiano”, compartió un impactante video en el que habla con un ladrón de celulares en el Plan 3000, una de las zonas más peligrosas de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

El youtuber se internó en el lugar para mostrar de primera mano cómo operan pequeños grupos de delincuentes que roban dispositivos móviles a plena luz del día y qué los motiva a cometer estos delitos.

“Yo me dedico a la locura”

Tras presentarse como un creador que documenta la vida real en la calle, uno de los ladrones aceptó hablar. Vestía una chaqueta verde y cubría parcialmente su rostro con un pañuelo. “Yo me dedico a la locura, a la vida loca. ¿Me entendés?”, comenzó diciendo.

“La vida loca es lo que venga en la calle, lo que traiga la circunstancia. Uno se la busca: el dinero, el día a día. Eso es la vida loca para mí”, agregó.

Cuando Zazza le preguntó si su vida era difícil, el antisocial lo negó: “Difícil, no conozco esa palabra. No está en mi diccionario, papá. Yo vengo de abajo, cada uno aquí nos la buscamos”.

“A mi hermano me lo mataron a los 12 años”

Al ser consultado sobre su historia personal, evitó entrar en detalles: “No me gusta hablar mucho de mi vida, porque al que se la cuento no la tiene por qué vivir. Son cosas que uno pasa: hace locuras, hace cosas buenas, malas, como todo gánster, todo calle, todo sicario, siempre ready para lo que sea”.

El youtuber le preguntó si había hecho daño a terceros para conseguir dinero. El hombre admitió que sí y reveló que comenzó a delinquir desde los 12 años.

“Desde que tengo conciencia he tenido que buscármela. A mi hermano me lo mataron a los 12 años en mi cara, entonces eso es algo bien fuerte”, relató antes de dar por terminada la entrevista.